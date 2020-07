von Ursula Freudig

Das kennt jeder: Dinge, die man nicht mehr braucht, die aber zu gut sind, um sie wegzuwerfen, fristen im Keller oder auf dem Speicher ein trostloses Dasein. Diesem „traurigen“ Zustand ein Ende gesetzt, haben am Samstag Haushalte am Haspel. Dort hatte nach dem Motto „mehr Nachbarschaft“ das Haspelnetzwerk zum ersten Waldshuter Verschenktag von 10 bis 17 Uhr eingeladen.

Familienbummel: Die Familie Taubert wohnt in der Haspelstraße und schaut, was die Nachbarn so alles rausgestellt haben. | Bild: Ursula Freudig

Es gab keinerlei Vorgaben. Die Abläufe waren denkbar unkompliziert: Einfach vors Haus stellen, was man abgeben will und einfach mitnehmen, was man haben will. Es lag zwar bei weitem nicht vor jedem Haus etwas zum Verschenken, aber es war dennoch ordentlich Leben auf dem Haspel. Die Aktion konzentrierte sich auf die Obere und Untere Haspelstraße, aber auch in angrenzenden Straßen lag hin und wieder was.

Nicht nur Anwohner waren unterwegs, sondern auch viele von „auswärts“. Das merkte man deutlich an dem für „Haspel-Verhältnisse“ regen Autoverkehr. Eine Flohmarktliebhaberin war zum Beispiel aus Bonndorf zum Verschenktag gekommen.

Rezeptfan: Selma Weber-Reuter aus Waldshut liebt alte Rezepte und wird dieses Buch und diese Kuchenform mitnehmen. | Bild: Ursula Freudig

Sie steht voll hinter dem Gedanken, Brauchbares nicht wegzuschmeißen, sondern weiterzugeben und bereut den längeren Anfahrtsweg nicht: „Es hat sich gelohnt zu kommen, ich hab viele Sachen für die Kinder gefunden.“ Spielzeug, aber auch Bücher, CDs, Haushaltsgegenstände, kleinere Möbel, Sportartikel, auch Kleidungsstücke und vieles mehr wurde verschenkt.

Beate Harmel, Initiatorin. | Bild: Ursula Freudig

Darum hat Initiatorin Beate Harmel den Verschenktag ins Leben. Wie kam es zum ersten Verschenktag in Waldshut? Im März dieses Jahr habe ich das Haspelnetzwerk gegründet. Ich warf hierfür rund 180 Zettel in die Briefkästen meiner Nachbarschaft am Haspel. Daraus hat sich eine WhatsApp Gruppe mit rund 60 Teilnehmern gebildet. Als ich in der Zeitung las, dass in Kirchzarten ein Verschenktag war, habe ich die WhatsApp Gruppe gefragt, ob wir nicht auch so was machen wollen als Beitrag zu Müllvermeidung, Nachhaltigkeit und einem nachbarschaftlichen Miteinander. Was ist Ziel des Haspelnetzwerks? Es ist ein niederschwelliges Angebot für alle, die ohne jeden Druck mehr Nachbarschaft probieren wollen, die sich gegenseitig mehr wahrnehmen und unterstützen wollen, die mehr miteinander teilen möchten. Das kann zum Beispiel das Angebot oder die Anfrage sein, den Hund auszuführen, etwas beim Einkauf mitzubringen oder eben eine Aktion wie der Verschenktag. Es wäre schön, wenn wir andere inspirieren könnten, auch so was zu machen. Vielleicht könnte Waldshut ja eine Verschenkstadt werden. Wer will, kann gern über das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de Kontakt zu mir aufnehmen. Wie lautet Ihr Fazit zum ersten Verschenktag in Waldshut, Frau Harmel? Und was sagen Sie dazu, dass auch einige wenige Besucher Sachen mitgenommen haben, um sie auf Flohmärkten weiter zu verkaufen? Alles in allem war es ein voller Erfolg, ganz viele Nachbarn haben sich in der WhatsApp Gruppe geäußert, dass sie froh sind, dass fast alles weg ist, dass es Spaß gemacht hat, dass wir das nochmal machen müssen. Klar, Menschen, die sowas anders nutzen als geplant gibt es immer – das dient zwar nicht dem nachbarschaftlichen Miteinander, aber dem Ziel, gut erhaltene Dinge weiterzugeben, allemal. ***

Neben der Nachhaltigkeit, war Ziel der Aktion, sich zu treffen, miteinander zu reden und nachbarschaftliche Beziehungen zu knüpfen oder zu vertiefen. Für die Initiatorin des Verschenktags, die Kommunikationstrainerin Beate Harmel ist in unserer Gesellschaft das Miteinander, sowohl was miteinander reden als auch gegenseitiges helfen betrifft, etwas verloren gegangen.