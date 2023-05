Die drei Service-Clubs Lions, Rotary und Kiwanis haben am Samstag zur Kiroli & Friends Dancenight eingeladen. Die Präsidenten Felix Schreiner (Lions), Martin Riegraf (Rotary) sowie Hans-Jörg Boller (Kiwanis) freuten sich und bedankten sich bei der Stadt Waldshut und dem Oberbürgermeister Philipp Frank für die Unterstützung ihres Anliegens.

„Wir wollen gemeinsam optimistisch in die Zukunft blicken, Raum für Begegnungen und Diskussionen schaffen, um unsere Gemeinschaft zu stärken und unser Hauptziel mit vereinten Kräften zu verfolgen – jeder an seinem Platz in der Region“, betonte Lions-Präsident Felix Schreiner in seiner Eröffnungsrede.

Alle Serviceclubs leisten in den Krisensituationen der Welt, aber auch ganz konkret viel Gutes und sind da, wo Leid und Not groß ist und wo schnell und unbürokratisch geholfen werden muss und kann.

„Es wird für alle in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft wichtig sein, eine konstruktive Zuversicht zu vermitteln und dabei sowohl schnelle als auch langfristig wirksame Wege und Ziele aufzuzeigen. Der heutige Abend steht vor allem für Zusammenhalt, Solidarität und konkrete realistische Hilfe“, so Felix Schreiner weiter.

Die Service-Clubs Hinter der Kiroli Dancenight stehen drei Service-Clubs aus der Region: Der Lions-Club Waldshut-Tiengen), der Rotary-Club Waldshut-Säckingen sowie der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen. Die Serviceclubs sind weltweit, aber auch regional mit ihrer humanitären Hilfe in Krisensituationen tätig. Bei Kiroli-Veranstaltungen wurden bisher wurden Spenden in Gesamthöhe von rund 144.000 Euro verteilt. Der Erlös aus dem Benefiz-Abend geht an die Einrichtungen und Mitarbeiter des ambulanten Kinderpflegedienstes Caritas Young Care. Caritas Young Care Der seit 2014 bestehende Pflegdienst trägt dazu bei, dass intensiv pflegbedürftige Kinder in ihren Familien versorgt werden können und unterstützt die Eltern bei der Pflege. Der Dienst versorgt Kinder, die aufgrund ihrer Erkrankung konsequent rund um die Uhr eine Überwachung in Form einer speziellen Krankenbeobachtung benötigen. Das Gebiet des Kinderkrankenpflegedienstes umfasst die Landkreise Waldshut und Lörrach. Momentan werden in der Region Hochrhein sieben Kinder intensiv pflegerisch versorgt sowie 88 Familien mit regelmäßiger Pflegeberatung betreut. Kooperationen bestehen zu den örtlichen Kinderärzten, zu Kinder- und Fachkliniken. Caritas Young Care kooperiert mit dem ambulanten Kinderhospizdienst der Malteser in Bad Säckingen und mit allen Fachstellen der Kinder und Jugendhilfe in der Region. Organisatorisch ist Caritas Young Care den Caritassozialstationen als eigenständige Einheit angegliedert. Spendenempfänger sind die Sozialstationen Hochrhein gGmbH, welche sich verpflichten, die zweckgebundene Spende nur dem Kinderpflegedienst zukommen zu lassen. (inp)

Mit dem Erlös der Koroli Dancenight wird dieses Jahr die Arbeit der Caritas Young Care unterstützt. Die gesamten Einnahmen für Eintritt, Bewirtung sowie der Tombola gehen an diese Einrichtung für die Hilfe intensivpflegebedürftiger Kinder. Mit der kostenlosen Zurverfügungstellung der Stadthalle für die Veranstaltung beteiligt sich die Stadt Waldshut an dieser Unterstützung.

Festlich gestaltet erwartete in diesem Jahr kein klassischer Ball, sondern eine Dance Party die Gäste in der Stadthalle. Besonders herzlich begrüßten die Präsidenten die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller sowie den Hausherrn des Abends Oberbürgermeister Philipp Frank. Ein Dankeschön richtete sich an ihn sowie für die Bewirtung an das Team der Familie Dürr sowie der Surianergemeinde Tiengen.

Bereits beim Sektempfang im Foyer gab es Gelegenheit zum Gedankenaustausch. | Bild: Ingrid Ploss

Die Gelegenheit sich näher zu kommen, sich in Gesprächen auszutauschen aber auch einfach gemeinsam ausgelassen zu feiern, boten die offene Platzwahl, die Bar, eine Lounge im Eingangsbereich und die zum Tanz einladende Band Popcorn.

Die Party-Band tritt seit 2018 wieder auf und brachte mit Hits der 80er-Jahre Schwung in den Saal und auf die Bühne. Ob Jung oder Älter – die Tanzfläche füllte sich bei mitreißenden Songs, die zeitlos populär im generationenübergreifenden musikalischen Gedächtnis geblieben sind.

Für eine großartige Stimmung sorgte die Party-Band Popcorn. | Bild: Ingrid Ploss

Die von Ulf Tonne organisierte sowie von Johannes Daun, als Jurist und Richter, überwachte Auslosung der Gewinne der Tombola – vom Designer-Stuhl bis zu Geldgewinnen – wurde von den Gästen mit viel Spannung erwartet.

Zahlreiche Lose waren verkauft worden und das Spendenkonto erhielt einen ordentlichen Zuwachs. Ein Dankeschön ging deshalb an die Firmen, die die Gewinne zur Verfügung stellten.

Die festlich gestaltete Stadthalle Waldshut empfing ihre Gäste. | Bild: Ingrid Ploss

Die Kiroli & Friends Dancenight als Benefiz-Abend brachte Menschen zusammen, die gemeinschaftlich positive Strategien zur Hilfe und zum Zusammenhalt in der Gesellschaft vorantreiben. Zuversicht und Lebensfreude sind dabei wichtige Motoren der Motivation.