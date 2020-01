von Manfred Dinort

Was wäre Schmitzingen ohne seinen Radsportverein? Mit 384 Mitgliedern und sieben Abteilungen bringt der Verein viel Leben ins Dorf. Bei der Hauptversammlung im Gerätehaus würdigte Bürgermeister Joachim Baumert die Leistungen des Vereins: „Ich bin beeindruckt von der Herzlichkeit, mit der die Versammlung abgewickelt wird, von dem großen kulturellen, sozialen und sportlichen Engagement und der Einbindung der Jugend.“ Für einen flotten Auftakt sorgte die Jugendjazztanzgruppe unter der Leitung von Evelina Maier.

Der Verein Der RSV wurde 1922 gegründet. Zum Verein gehören sieben Abteilungen: Frauengymnastik, Jazztanz, Jugendjazztanz, Aerobic, Jedermänner, Jugendfußball und Narrenrat. Seit 2017 gibt es auch einen Förderverein.

Die Vorsitzende Brunhilde Granacher freute sich, viele Mitglieder begrüßen zu können, unter ihnen die beiden Ehrenvorsitzenden Anita Kaiser und Egon Ebner und die Vereinstrainerin Anneliese Brunner, die im letzten Jahr mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet wurde. Schriftführerin Claudia Brunner berichtete über die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Dazu zählten die Fasnacht, die unter dem Motto „Karneval in Venedig„ mit Umzügen, Narrenbaumstellen und dem Bunten Abend über die Bühne ging.

Am Ostermontag fand das traditionelle Eierlesen mit Hindernisfahren statt und im November wurde das Theaterstück „Schmitzinger Männer für alle Fälle“ aufgeführt. Bemerkenswert war auch der Ausflug der Jugendjazztanzgruppe nach Berlin, die vor dem Brandenburger Tor einen Showtanz aufführten. In ihrem detaillierten Kassenbericht wies Johanna Zipperling ein positives Jahresergebnis aus.

Dann rückten die treuen und verdienten Mitglieder in den Mittelpunkt des Abends. Mit herzlichen Worten überreichte ihnen Brunhilde Granacher Urkunde und ein Geschenk. Unter den Geehrten waren drei Mitglieder, die dem Verein seit 70 Jahren angehören: Erwin Granacher, Heiner Nußbaumer und Hermann Studinger.

Ehrungen beim Radsportverein 70 Jahre Erwin Granacher, Heiner Nußbaumer und Hermann Studinger. 50 Jahre Marga Schupp, Walter Amann, Bernhard Basler, Martin Basler, Josef Denz, Xaver Eckert, Alfred Kaiser, Gerhard Kaiser, Otto Störkle, Hermann Tröndle und Hans Winkler. 40 Jahre Luzia Granacher Renate Dondajweski, Annalis Kaiser, Anita Kaltenbach, Rita Köpfler und Roland Schulz. 25 Jahre Christian Eckert, Daniel Eckert, Florian Eckert, Stefan Eckert, Thomas Eckert, Johannes Flügel, Tanja Hierholzer, Cornelia Kaiser, Nadine Kohler, Alexandra Lehmann, Carmen Mutter, Katja Mutter, Stefanie Schmidle und Stefan Wolber.

„Der RSV ist das Herz unseres Dorfes“, sagte Ortsvorsteher Lorenz Eschbach, der die Vorstandswahlen leitete. Verabschiedet wurden die Jugendvertreterin Fabienne Granacher und die Leiterin der Jazztanzgruppe Evi Gert. Verabschiedet wurde auch Claudia Tröndle, die 35 Jahre die Jazztanzgruppe trainierte. Neue Leiterin der Jazztanzgruppe ist Marie Moller. Die übrigen Mitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Abschließend sprach Brunhilde Granacher das 100-jährige Vereinsjubiläum an, das in zwei Jahren stattfindet. „Da wollen wir unbedingt etwas auf die Beine stellen“, sagte die Vorsitzende. Sie schlug verschiedene Aktivitäten, verteilt auf das ganze Jahr vor. Daneben werde man versuchen, den Gauturntag nach Schmitzingen zu holen, so Granacher.