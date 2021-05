Mal eben mit dem Freund in New York telefonieren. Zwischen der Waldshuter Kaiserstraße und der Fifth Avenue liegen so um die 6300 Kilometer Luftlinie. Die Verständigung ist genauso gut wie zwischen Waldshut und Tiengen. In den 120 Jahren seit der Einführung der Telefonie in Waldshut hat sich einiges getan.

„Mit dem heutigen Tage begannen die Arbeiten zur Herstellung der Stadtfernsprechanlage, welche etwa vier Wochen in Anspruch nehmen werden“, informierte der Alb-Bote am 15. Mai 1900. „Nach Vollendung derselben ist es möglich, nicht nur mit Säckingen, St. Blasien, Neustadt, Albbruck etc., sondern überhaupt mit ganz Baden, Schweiz, Elsaß-Lothringen und einem großen Teil von Württemberg telefonisch zu verkehren.“ Die Annäherung an das Telefonzeitalter begann für Waldshut im Frühjahr 1899.

Werben für das Telefon

In mehreren Veranstaltungen wurde für das neue „Zaubergerät“ geworben, das die Menschen einander näher bringen sollte. Ziel war die Einrichtung der dazu notwendigen Stadtfernsprechanlage in dem 1880 errichteten früheren Postgebäude an der Ecke Post- und Eisenbahnstraße. Vertreter der Post luden im März 1899 zu Infoveranstaltungen ein. Die Interessenten erfuhren unter anderem, dass lediglich einmal im Jahr eine Gebühr zu zahlen sei, dann könne man ein ganzes Jahr telefonieren, ohne weitere Zahlungen zu leisten.

Wenig Interesse

Nach der Fertigstellung der Waldshut Anlage 1900 wuchs die Zahl der Teilnehmer von anfangs drei nur sehr langsam. 1906 wurden in Waldshut und Tiengen zusammen erst 100 Telefonkunden gezählt, als die Netze der beiden Städte zusammengelegt wurden. 1922 gab es in Waldshut 140 Teilnehmer, aus denen 1950 rund 500 geworden waren. Erst ab 1960, als das handbediente Fernamt Waldshut aufgelöst und durch den Selbstwählferndienst ersetzt wurde, wuchs die Zahl der Telefonkunden sprunghaft an.

Zurück zu den Anfängen: Das einstige Baugeschäft Albiez erhielt den ersten Anschluss in Waldshut und die Telefonnummer 1, die einstige Maschinenfabrik Dietsche die Nummer 2 und der Alb-Bote die Nummer 3. Die konnte man sich wenigstens noch merken.