von Manfred Dinort

Zu einem riesigen Erfolg wurde das Oldtimertreffen, das am oberen Ortsrand von Gaiß durchgeführt und von den Oldtimerfreunden unter dem Vorsitz von Joachim Auer organisiert wurde.

Rund 150 Oldtimer, alle schön herausgeputzt, säumten das Gelände, hauptsächlich Traktoren, aber auch Autos, Motorräder, ein Mähdrescher Baujahr 1964 und ein Oldtimer der ehemaligen Feuerwehr Gaiß, das Glanzstück der Oldtimerfreunde. An jedem Fahrzeug hing ein kleines Schild, auf dem das Baujahr und die technischen Daten vermerkt waren.

Oldtimertreffen in Gaiß: Traktoren-Oldtimer in allen Varianten, mit Schildern zum Baujahr und den technischen Details. | Bild: Manfred Dinort

Kinder hatten ihren Spaß daran, eine Kutschfahrt mit einem vorgespannten Traktor zu unternehmen. Nachdem die Besucher ihre Runde gemacht hatten, suchten sie sich einen schattigen Platz im Festzelt. Hier gab es kalte Getränke und warme Speisen, vormittags sorgten die Bözberg-Musikanten und nachmittags die Gruppe „Noochschlag“ für musikalische Unterhaltung.

Die Besucher freuten sich über kühle Getränke und einen schattigen Platz im Festzelt. | Bild: Manfred Dinort

Diesmal gab es für die Oldtimerfreunde einen besonderen Anlass zu feiern: Der Verein wurde zehn Jahre alt. Er wurde im April 2012 gegründet. Vorsitzender war von Anfang an Joachim Auer, der nach der Auflösung der Feuerwehrabteilung Gaiß mit seinen Freunden den Verein aus der Taufe hob.

Waldshut-Tiengen Darum geht der Sportverein Eschbach bei seinem Sportfest neue Wege Das könnte Sie auch interessieren

Sie übernahmen das alte Löschfahrzeug, einen Oldtimer Baujahr 63, das Flaggschiff des Vereins. Damit die Fahrzeuge nicht vor sich her rosten, werden sie immer wieder ausgefahren, wenn in der Region ein Oldtimertreffen veranstaltet wird. Am Gründungstag hatte der Verein 25 Mitglieder, heute sind es 97.