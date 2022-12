Wer im Dezember in Waldshut und Tiengen seinen Weihnachtseinkauf erledigen möchte oder über den Waldshuter Weinhachtsmarkt bummeln möchte, kann ab 1. Dezember ab 16 Uhr kostenlos auf den öffentlichen Parkplätzen parken. Zusätzlich gibt die Stadt 4000 Parkgutscheine für eine Stunde kostenloses Parken an die Waldshuter Einzelhändler aus.

Wie kam die Idee zustande?

Die Initiative für die Parkaktion ging von der CDU-Fraktion im Gemeinderat Waldshut-Tiengen aus. Sie hatte im vergangenen Jahr in einer Sitzung kostenfreies Parken in der Weihnachtszeit beantragt, um somit den lokalen Handel zu unterstützen.

„Es ist ein guter Vorschlag und eine gute Aktion. Jetzt hoffen wir auch, dass sie den gewünschten Erfolg bringen wird“, sagt Oberbürgermeister Philipp Frank. Der Antrag sei von der Verwaltung geprüft und mit dem Co-Gesellschafter der Parkhausgesellschaft ein Modell entwickelt worden.

„Es ist eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung in der Weihnachtszeit“, sagt OB Philipp Frank. Die Kosten, beziehungsweise Mindereinahmen für die Stadt belaufen sich laut Ordnungsamtsleiter Jürgen Wiener auf rund 15.000 Euro.

Wo und wann kann gratis geparkt werden?

Vom 1. bis 24. Dezember können die Besucher ab 16 Uhr auf allen öffentlichen Parkplätzen in Waldshut und Tiengen kostenlos parken. Entsprechende Aufkleber wurden an den Parkscheinautomaten angebracht, beworben wird die Aktion außerdem mit Flyern und Plakaten.

Waldshut-Tiengen So funktioniert Parken ohne Münzen mit dem Handyparken: Ein Selbstversuch in sechs Schritten Das könnte Sie auch interessieren

Die Parkster-App und die Automaten wurden entsprechend umprogrammiert. Das heißt, wer um 17 Uhr am Automaten oder in der App ein Ticket lösen möchte, erhält den Hinweis, dass das Parken gratis ist. „Technisch ist das Zahlen dann nicht möglich“, erläutert Wiener. Von der Aktion ausgenommen ist der Parkplatz am Krankenhaus.

Die Parkscheinautomaten weisen auf die Aktion hin, zudem wurden die Automaten und die Parkster-App entsprechend programmiert. | Bild: Melanie Völk

Wie sieht es in den Parkhäusern aus?

Für die Waldshuter Parkhäuser Kornhaus und Viehmarktplatz gibt es 4000 Gutscheine für eine Stunde gratis parken. Diese Parktickets werden von den Waldshuter Einzelhändler an ihre Kunden verteilt.

Zusätzlich gibt es 4000 Gutscheine für eine Stunde Gratis-Parken in den beiden Parkhäusern Viehmarkt und Kornhaus, die von den Einzelhändlern an ihre Kunden verteilt werden. | Bild: Melanie Völk

Die Parkhausgesellschaft übernimmt für die Aktion laut Jürgen Wiener 50 Prozent der Kosten für die Gutscheine.

Der Gutschein kann beim Bezahlen des Parktickets am Automaten in den beiden Parkhäusern eingegeben werden, dann wird die kostenlose Stunde automatisch abgezogen. Aber Vorsicht: Es ist nur möglich, einen Gutschein pro Parkticket einzulösen

„Wir sind gespannt, wie die Aktion angenommen wird – und hoffen auf einen positiven Effekt für unseren stationären Handel“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Wiener.