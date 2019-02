Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Wohin mit dem Parkplatz für Pendler, wenn das Feuerwehrgerätehaus mit Kita in Waldshut gebaut wird?

Der Gemeinderat von Waldshut-Tiengen hat der Änderung des Bebauungsplans am alten Güterbahnhof zugestimmt. Dort entsteht ein Feuerwehrgerätehaus mit Kita. Noch keinen Ersatz gibt es für den Park-and-Ride-Parkplatz an der Robert-Gerwig-Straße. Die Stadt arbeitet derzeit an einem Alternativkonzept zum bestehenden Parkplatz.