Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, beteiligen sich auch engagierte Tiengener mit einem breiten Angebot. „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ ist das Thema, und auch im Städtle gibt es dazu eine Menge zu zeigen und anzusehen.

Der Storchenturm in Tiengen, Wahrzeichen der Stadt, ist am 8. September zugänglich. | Bild: Stephanie Landwehr

Die Katholische Pfarrgemeinde veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Waldshut-Tiengen, der Aktionsgemeinschaft, der Heinrich-Kaminski-Gesellschaft, der Freunde Schloss Tiengen, der Stadtmusik, der Bürgerzunft und dem Freundeskreis Jüdisches Leben spannende Aktionen am Tag des offenen Denkmals. Von 12 bis 17 Uhr gibt es rund um Kirche, Schloss und Storchentum ein abwechslungsreiches Programm.

Am Tag des offenen Denkmals ist in Tiengen Gelegenheit, mehr über den Komponisten Heinrich Kaminski zu erfahren. Im Bild Herbert Müller-Lupp (rechts) und Wolfgang Zimmermann vom Vorstand der Heinrich Kaminski Gesellschaft im Kaminski-Archiv im Schloss Tiengen, zwischen ihnen der Gipsabdruck der Büste von Heinrich Kaminski. | Bild: Rosemarie Tillessen

Im Vorfeld gibt es bereits einen Kinderwettbewerb. Beim Wettbewerb „Der kleine Kirchenbaumeister“ können Kinder aus einem Material ihrer Wahl – das können Bauklötze, Legosteine, Pappe, TetraPacks und vieles mehr sein – eine Kirche bauen. Ein Foto davon sollte bis 1. September ans Pfarramt Tiengen gesendet werden, mit Name, Alter, Adresse des Einsenders. Zu gewinnen gibt es Preise, gestiftet von Tiengener Geschäften.

Gebhard Kaiser, Vorsitzender des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen, neben einer Tafeln auf dem jüdischen Friedhof in Tiengen. Der Freundeskreis bietet am 8. September in Tiengen Führungen an.

Am Tag des Denkmals selber gibt es viele Führungen, musikalisches Programm und Bewirtung auf dem Kirchplatz. Mit der Veranstaltung soll auf die Renovierung der Peter-Thumb-Kirche in besonderem Maße aufmersam gemacht werden. Der Eintritt ist frei. Sämtliche Erlöse oder Spenden kommen der Renovierung zu Gute.