Tiengen Selbst eingesperrt: Polizei hilft Männern aus Kleinlastwagen

Zwei Männer haben sich laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen in Tiengen versehentlich im Laderaum eines Transporters eingeschlossen und konnten durch die Polizei befreit werden. Nachdem Fußgänger Hilferufe aus dem bei der Stadthalle geparkten Fahrzeug hörten, verständigten sie die Polizei. Eine Polizeistreife traf in dem verschlossenen Laderaum auf die zwei Männer, die sich als Fahrer und Beifahrer erwiesen. Die beiden wollten laut Polizeiangaben die am Ort vorhandenen Altkleidercontainer leeren und hatten sich dabei durch ein Missgeschick eingeschlossen.