Die Brötchentaste, die bis zu 15 Minuten kostenloses Parken mit Parkschein ermöglicht, hat sich in Waldshut-Tiengen bewährt und wird deshalb auch auf andere Parkautomaten ausgeweitet. Bislang gibt es diese Regelung nur in Waldshut im Wallgraben, in der Rheinstraße und in der Bismarckstraße sowie in der Unteren und Oberen Hauptstraße in Tiengen.

„Die Brötchentaste ist gedacht für schnelle, kurze Erledigungen oder wenn man kein Kleingeld fürs Parken hat und erst mal Geld wechseln muss“, sagte Jürgen Wiener, der Leiter der Ortspolizeibehörde, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, als er den Mitgliedern die neue Gebührensatzung fürs Parken in der Doppelstadt vorstellte.

Wo es die Brötchentaste geben wird

Künftig wird es die Brötchentaste zusätzlich an den Parkscheinautomaten an der Hochrhein-Sporthalle, vor und hinter dem Kornhaus, in der Poststraße und an der Ochsensteige (alle Waldshut) sowie in der Schlossgarage, in der Peter-Thumb-Straße, am Sulzerring (Stadtmauer), in der Brühlgasse, am Marktplatz, in der Trottengasse, am Kirchplatz und beim Park-und-Ride-Parkplatz am Bahnhof (alle Tiengen) geben. Wie oft die Brötchentaste gedrückt wird, werde nicht gezählt, sagt Jürgen Wiener auf Anfrage dieser Zeitung. Die Nachfrage nach dem kostenlosen Kurzzeitparken sei jedoch gestiegen, so der Leiter der Ortspolizeibehörde.

Was sich sonst noch ändert

Die Höchstparkdauer im Waldshuter Wallgraben bei der Post wird von 15 auf 30 Minuten verlängert. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Viertelstunde nicht ausreicht, um auf der Post Dinge zu erledigen“, sagte Jürgen Wiener dazu im Gemeinderat.

Künftig darf vor der Postfiliale im Waldshuter Wallgraben 30 statt 15 Minuten geparkt werden. | Bild: Juliane Schlichter

Was die Stadträte sagen

„Ich finde den Vorschlag gut – auch die Ausweitung der Brötchentaste“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Helmut Maier. Er stellte den Antrag, die Parkgebühr an der Eisenbahnstraße beim Rheinschloss in Waldshut auf 50 Cent pro angefangene Stunde zu erhöhen. Bisher zahlt man dort für jede angefangene halbe Stunde zehn Cent. Paul Albiez-Kaiser, Fraktionsvorsitzender der Grünen, beantragte, die Parkgebühr in der Trottengasse in Tiengen von 30 auf 50 Cent je angefangene volle Stunde zu erhöhen. Der Gemeinderat stimmte einhellig der von Jürgen Wiener vorgestellten Änderung der Parkgebührensatzung inklusive der Anträge von Helmut Maier und Paul Albiez-Kaiser zu.

Jürgen Wiener stellte in der Sitzung außerdem das Parkraumkonzept während der Bauzeit des Klettgau-Carrees in Tiengen vor. Da durch das neue Einkaufszentrum der Parkplatz am Sulzerring wegfällt, wird der Festplatz an der Wutach als Gratis-Parkplatz ausgewiesen. Über das Parkraumkonzept werden wir noch ausführlich berichten.

