Kreis Waldshut 23. August 2018, 18:00 Uhr

Im Kostenvergleich schneiden die Parkmöglichkeiten in Waldshut-Tiengen gut ab

Für jeden, der mit dem Auto in die Stadt fährt, stellt sich irgendwann die Frage: Wo parken? Und vor allem: Was kostet der Parkplatz? Wir stellen vier Parkmöglichkeiten in Waldshut und Tiengen vor und zeigen, wie diese im Kostenvergleich mit Freiburg, Lörrach, Singen und der Schweiz abschneiden.