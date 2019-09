von Peter Rosa

700 Personen demonstrierten am Freitag in Waldshut für das Klima. Der Klimastreik fand am frühen Abend statt, daher unterstützten auch viele Erwachsene die zahlreichen Schüler in ihrer Forderung nach einer besseren Klimapolitik.

