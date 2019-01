Anfang März fällt der Startschuss für das Klettgau-Carree in Tiengen. Mit dem Beginn der Bauarbeiten an dem Gebäudekomplex mit Einkaufszentrum und Hotel südlich der Altstadt fällt der bisherige Gratis-Parkplatz am Sulzerring mit 126 Stellflächen weg. Die Stadt Waldshut-Tiengen hat deshalb für die Bauzeit ein Parkraumkonzept erstellt, das Ausweichflächen zum Parken sowie ein Angebot für Pendler vorsieht.

Wieso fällt der Parkplatz am Sulzerring weg?

Auf dem Gelände zwischen Sulzerring, Heckerstraße und Klettgaustraße (L 159) beginnen im März die Bauarbeiten für das Klettgau-Carree, einem Einkaufszentrum mit Hotel, Restaurant, Fitnessstudio, Arztpraxen und Büroräumen. Der Parkplatz, auf dem man bislang tagsüber mit Parkscheibe drei Stunden lang gratis sein Auto abstellen kann, weicht infolgedessen dem Neubau.

Welche Alternative bietet die Stadt zum Parken an?

"Wir haben uns bereits im vergangenen Frühjahr Gedanken gemacht, welche anderen Flächen wir zum Parken haben", sagte Jürgen Wiener, Leiter der Ortspolizeibehörde, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, und stellte das Ergebnis der Überlegungen vor: Der Festplatz an der Wutach wird als kostenloser Parkplatz ausgewiesen. "Wir rechnen dort mit 170 Plätzen", sagte Wiener. Das sind 44 mehr als am Sulzerring wegfallen.

Welche Änderungen bringt das neue Parkraumkonzept außerdem?

Bislang war es möglich, in der Trottengasse in Tiengen mit einem Parkschein für zwei Euro den ganzen Tag lang zu parken. Künftig wird die Höchstparkdauer dort auf zwei Stunden beschränkt. Die Parkgebühr wird auf 50 Cent pro Stunde festgesetzt. "Damit wollen wir Kurzzeitparker in die Innenstadt holen", sagte Jürgen Wiener. Die Langzeitparker – beispielsweise Arbeitnehmer, die in der Innenstadt arbeiten – sollen hingegen auf dem neuen Parkplatz an der Wutach parken.

Wie sieht das Angebot der Stadt für Pendler aus?

"Wir wollen es dem Pendler schmackhaft machen, dass er auf sein Fahrzeug verzichtet und gleich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist", sagte Jürgen Wiener. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung mit dem Waldshuter Tarifverbund (WTV) einen Spezialtarif des bestehenden WT-Tickets ausgehandelt. Nachgewiesene Pendler nach Tiengen, die das Angebot nutzen möchten, würden für das zwölf Monate gültige Abo-Ticket nur den Preis für sechs Monate bezahlen. Die restlichen Monate bezuschussen Stadt und WTV. So würde beispielsweise eine Zwei-Zonen-Fahrkarte pro Monat statt 53,30 Euro nur 26,65 Euro kosten.

Bild: Ute Schönlein

Kann der neu ausgewiesene Parkplatz an der Wutach auch künftig für Veranstaltungen genutzt werden?

Ja, denn analog zum oberen Chilbiplatz in Waldshut, der sowohl als Parkplatz als auch als Festplatz für die Chilbi dient, wird der Festplatz an der Wutach mit Stangen und Ketten ausgestattet, die die Stellflächen begrenzen. "Diese können schnell auf- und abgebaut werden, um zum Beispiel Platz für das Pfingstreitturnier oder die Hochrhein-Messe zu machen", sagte Jürgen Wiener. Auch ein Flohmarkt findet regelmäßig auf der Fläche statt.

Bleibt der Parkplatz an der Wutach auch nach der Fertigstellung des Klettgau-Carrees bestehen?

Danach erkundigte sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Harald Ebi im Gemeinderat. "Wir wollen den Parkplatz als zusätzlichen Puffer weiterhin zur Verfügung halten", antwortete Jürgen Wiener. Im Untergeschoss der Klettgau-Carrees am Sulzerring entsteht eine Tiefgarage mit 273 kostenpflichtigen Stellplätzen.

Wie gelangen Fußgänger sicher vom Parkplatz an der Wutach in die Innenstadt?

Für Ortsunkundige wird die Beschilderung für den Fußweg von der Wutach in die Innenstadt ausgeweitet, teilte Jürgen Wiener mit. Stadtrat Harald Langfeld (FDP) wollte wissen, ob es künftig zwei Fußgängerübergänge über die Hauptverkehrsachse Klettgaustraße geben wird. Bürgermeister Joachim Baumert sagte dazu: "Die jetzige Unterführung entfällt im Zuge der Baumaßnahmen am Klettgau-Carree." Stattdessen werden zwei Fußgängerampeln mit Übergängen über die L 159 eingerichtet – eine an der Kreuzung zur Heckerstraße und eine an der Einmündung zum Sulzerring.

Wie viel Gehzeit müssen Fußgänger vom Parkplatz an der Wutach in die Innenstadt einplanen?

Rund 400 Meter beträgt die Entfernung vom Parkplatz an der Wutach bis zur Fußgängerzone in der Innenstadt von Tiengen. Bei normalem Schritttempo benötigt man für diese Strecke etwa sechs Minuten zu Fuß.

Sind noch weitere Parkplätze in Tiengen geplant?

Auf Nachfrage von SPD-Stadtrat Gerhard Vollmer bestätigte Bürgermeister Baumert, dass nördlich der Bahnlinie an der Peter-Thumb-Straße 80 zusätzliche Stellflächen errichtet werden sollen. Derzeit warte die Stadt auf einen Förderbescheid durch den Bund für die Baumaßnahmen.