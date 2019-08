von Ursula Freudig

Nach der Grundschule ist Schluss: An der Wutach-Schule für körperbehinderte Kinder in Tiengen gibt es keine Hauptstufe, das heißt, die Schüler müssen auf andere Schulen wechseln. Die Wutach-Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Schulen, die eine Hauptstufe mit dieser Art Förderung haben, sind alle weiter weg und ihr Besuch in der Regel mit einer Unterbringung in einem Internat verbunden. Was heißt, dass die Schüler nur noch an den Wochenenden und in den Ferien zu Hause sind. Nicht alle Eltern wünschen dies.

Die Elternbeiratsvorsitzenden Pamela Indlekofer und Jürgen Schmidt setzen sich für eine Hauptstufe an der Tiengener Wutach-Schule ein. | Bild: Ursula Freudig

Dass keine wohnortnahe Wahlmöglichkeit besteht, ist für Jürgen Schmidt, Elternbeiratsvorsitzender an der Wutach-Schule und seine Stellvertreterin Pamela Indlekofer eine unhaltbare Situation. Seit rund zwei Jahren kämpfen sie deshalb für einen Unterricht an der Wutach-Schule bis Klasse zehn. Nach ihrer Aussage, könnte dort eine erste Hauptstufenklasse ohne größeren Aufwand schon kommendes Schuljahr eingerichtet werden. Bedarf wäre da, sagen die Vorsitzenden, und stützen sich dabei auf Befragungen von Eltern.

Um ihrem Anliegen mehr öffentliches Gewicht zu geben, haben sie eine Online-Petition gestartet, die Interessenten unterstützen können. „Unsere Kinder brauchen eine Stimme und durch die Petition werden sie erstmals laut“, sagt Jürgen Schmidt. „Von einem Tag auf den anderen werden sie aus ihrer vertrauten Umgebung rausgerissen. Wie soll man dem Kind erklären, dass man sich erst am Freitag wiedersieht“, ergänzt Pamela Indlekofer. Gerade für Kinder mit Behinderung sind nach Aussage der beiden Vorsitzenden feste Strukturen und ein Zuhause, das Geborgenheit und Sicherheit gibt, extrem wichtig.

Eine weiterführende inklusive Beschulung in einer Regelschule – die wohnortnah möglich wäre – ist für Schmidt und Indlekofer keine Alternative. Sie wäre für die in der Regel auch geistig behinderten Schüler der Wutach-Schule nicht geeignet und für eine individuelle Förderung würden in Regelschulen die Voraussetzungen fehlen. „Wenn wir wollen, dass die Kinder nach Verlassen der Wutach-Schule weiter gefördert werden, müssen wir sie weggeben“, sagt Jürgen Schmidt deshalb. Für ihn werden dadurch die Schwächsten noch schwächer gemacht.

Treffen mit der Kreisverwaltung

Der Landkreis Waldshut ist Träger der Wutach-Schule. Er könnte einen Antrag auf Einrichtung einer Hauptstufe beim Staatlichen Schulamt in Freiburg einreichen. Zu diesem Thema findet noch ein Treffen mit den beiden Elternbeiratsvorsitzenden, Vertretern des Landkreises Waldshut und des Schulamts Lörrach statt.

Markus Siebold ist beim Landratsamt Waldshut Leiter des Amtes für Kreisschulen und Liegenschaften. | Bild: Bernd Schumacher/Landratsamt

für körperbehinderte Kinder in Tiengen ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Sie ist für fünf Schuljahre als Grundschulstufe eingerichtet und hat einen angegliederten Kindergarten. Aktuell besuchen sie rund 40 Kinder. Neu eingeschult werden kommendes Schuljahr voraussichtlich sieben Kinder. Schulleiter sind Sebastian Baumgartner und Julia Eberhardt. Weitere Informationen im Internet (www.wutach-schule.de). Die Online-Petition: Im Internet (www.openpetition.de/kinder) kann das Anliegen der Elternbeiratsvorsitzenden unterstützt werden. Sie setzen sich für die stufenweise Einführung einer Hauptstufe an der Wutach-Schule ein. Die Petition startete am 22. Juli 2019 und ist noch bis 21. September 2019 geöffnet. Sie hat aktuell mehr als 2500 Unterstützer, mehr als 1800 davon kommen aus dem Landkreis Waldshut.