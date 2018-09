Lörrach/Waldshut vor 18 Stunden

Ein Blick in den Freizeitpark Grütt in Lörrach

Der Grünen-Stadtrat Paul Albiez-Kaiser ist für die Schließung des Waldshuter Freibads würde dessen Gelände gerne als Freizeitgelände sehen. Wir werfen einen Blick in den Freizeitpark Grütt in Lörrach, der als Modell für ein solches Gelände in Waldshut dienen könnte.