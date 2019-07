von Ursula Freudig

Rund 900 stolze Uniformträger mit Gewehren auf der Schulter und flott aufspielende Spielleute werden am Wochenende in Tiengen zu erleben sein: Das Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen ist mit dem kommenden Schwyzertag verbunden. Insgesamt 24 Bürgerwehren, darunter auch vier vom Landesverband Württemberg-Hohenzollern, werden mit ihren Spielmannszügen und Kapellen aufmarschieren. Etliche Böllerschüsse und Marschmusik von Pfeifern und Trommlern werden zu hören sein.

Nach vielen Jahren erlebt Tiengen zum dritten Mal ein Bürgerwehrentreffen unter Federführung der Bürgerwehr Tiengen mit Spielmannszug. 2008 und 1987 waren die ersten beiden Treffen. Der organisatorische Aufwand für das Großereignis ist enorm. „Wir waren rund eineinhalb Jahre mit den Vorbereitungen beschäftigt“, sagt Kommandant Jürgen Baumgartner. Der Tiengener ist seit 35 Jahren Mitglied der Bürgerwehr, seit acht Jahren Kommandant und davor war er 16 Jahre stellvertretender Kommandant.

Stolzer Uniformträger: Winfried Fiege ist fast 20 Jahre Mitglied der Bürgerwehr Tiengen, er trägt eine napoleonische Uniform, die anhand eines Bildes (1842) vom wahrscheinlich letzten Kommandanten der Bürgerwehr Tiengen, Jacob Hiss, angelehnt ist. Bild: Ursula Freudig

Gegründet wurde die Bürgerwehr Tiengen 1804. Wie alle Bürgerwehren, war sie eine reine Verteidigungsgruppe. Sie schützte Tiengen vor marodierenden Soldatenhaufen und half bei Feuer oder Überschwemmungen. Nach der Revolution 1848 wurde sie aufgelöst und 1962 als historische Traditionstruppe wiedergegründet. Seitdem steht die Bürgerwehr für ein Stück Tiengener Geschichte.

Sie lebt historisch verbürgtes Brauchtum und pflegt ein geselliges Miteinander. Am Schwyzertag, an Fronleichnam, an Dreikönig ist sie unter anderem in Tiengen zu sehen und zu hören. In Waldshut marschiert sie beim Chilbi-Umzug mit. Sie hat allgemein Auftritte bei Festen und Bürgerwehrentreffen überwiegend in Baden-Württemberg, aber auch in Norddeutschland und Bayern. Sogar im Ausland war sie schon.

Bürgerwehr trägt napoleonischen Uniform

Die napoleonischen Uniformen der Tiengener Bürgerwehr und des Spielmannszugs entsprechen der Uniform, die der wahrscheinlich letzte getragen hat. Ein Bild von ihm aus dem Jahr 1842 hängt in der Zunftstube der Bürger- und Narrenzunft im Schloss. Die Gewehre der Tiengener Bürgerwehr waren zunächst nicht schussfähige Schweizer Karabiner. Seit 25 Jahren sind es schussfähige, sogenannte Vorlader mit aufgestecktem Bajonett. Sie fallen nach Aussage von Kommandant Jürgen Baumgartner nicht unter das Waffengesetz.

Schmucke Truppe: Die Bürgerwehr mit Spielmannszug der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen beim Heimatabend 2018, links Zunftmeister Ralf Siebold, Fahnenträger ist Winfried Fiege, rechts neben ihm Kommandant Jürgen Baumgartner. Bild: Ursula Freudig

Wer aber mittels Schwarzpulver mit ihnen Böllerschüsse abgeben möchte, der muss Auflagen beachten. Der kleine Sprengstoffschein, laut Baumgartner auch Böllerschein genannt, sei beim Kauf von Schwarzpulver Vorschrift. Einer pro sieben Schützen muss in Bürgerwehren diesen Schein haben, um kurz vor Aufritten der entsprechenden Wehr, das Schwarzpulver an die Mitglieder ausgeben zu dürfen. Ein Mal im Jahr steckt nicht Schwarzpulver, sondern Kugeln in den Gewehrläufen der Uniformträger der Bürgerwehr Tiengen. Und zwar dann, wenn sie unter Aufsicht des Tiengener Schützenvereins auf eine Zielscheibe schießen, um ihren Schützenkönig zu ermitteln.

Die Bürgerwehr Tiengen Die Bürgerwehr mit Spielmannszug Tiengen ist eine Gruppierung der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen. Sie zählt 22 Uniformträger – darunter eine Frau – und elf Spielleute. Neue Mitglieder sind willkommen, Vorkenntnisse sind keine nötig. Ausgebildet wird intern. Uniformen und Instrumente werden gestellt. Kontakt zum Kommandanten per E-Mail (kommandant@buergerwehr-tiengen.de). Weitere Infos im Internet (www.buergerwehr-tiengen.de).