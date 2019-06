Der Schwyzertag ist das größte Heimatfest in Tiengen, das jährlich am ersten Juliwochenende stattfindet. In diesem Jahr wird es vom 5. bis 8. Juli gefeiert. Jedes Jahr strömen tausende Besucher in die Stadt, um bei dem großen Spektakel dabei zu sein. Doch was hat es eigentlich auf sich mit dem Schwyzertag?

Programm Schwyzertag

Traditionell wird das Heimatfest mit einem Fassanstich durch den Oberbrürgermeister eröffnet. Bereits am Donnerstagabend, 4. Juli, 19 Uhr, findet im Rahmen des Schwyzertags ein Kunstwettbewerb der Tiengener Schulen unter dem Motto „Bürgerwehren“ in der Volksbank in Tiengen statt. Freitagabends gibt es ab 20 Uhr ein Schwyzertags-Konzert in der Stadtkirche, parallel findet eine Party mit der Band Popcorn Revival statt. Am Samstag geht es um 10 Uhr los mit einem Bürgerumtrunk am Josefsbrunnen. Um 11 Uhr findet in den Schwarzenbergsälen des Schlosses eine Matinee mit dem Verein Freunde Schloss Tiengen statt. Tagsüber läuft ein buntes Programm in der Innenstadt ab. Um 18 Uhr schließen sich der Festgottesdienst mit Gelöbnis an und um 20 Uhr der Heimatabend auf dem Kirchplatz. Am Sonntag geht es um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst im Langensteinstadion los. Danach werden wieder viele Aktivitäten in der Innenstadt und auf dem Marktplatz angeboten. Um 14 Uhr beginnt der große Festumzug zum Bürgerwehrtreffen. Im Anschluss gibt es Vorführungen auf den Bühnen am Marktplatz und der Kirchtreppe. In diesem Jahr schließt der Sonntag wieder mit einem Feuerwerk ab. Der Montag ist der Tag der Schulen mit Vorführungen und der Preisverleihung des Kunstwettbewerbes. Dann, um 17 Uhr, schließt sich ein Wunschkonzert der Stadtmusik Tiengen auf dem Marktplatz an. (tao)