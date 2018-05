Waldshut Das Waldshuter Kornhaus soll ab Oktober aufgewertet werden

Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an dem historischen Gebäude, das Heimat für die Stadtbibliothek und diverse Vereine ist, sollen gegen Jahresende beginnen und bis 2020 abgeschlossen sein.

Nachdem es lange Zeit ruhig um das Waldshuter Kornhaus war, soll es nun vorangehen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung wird die bereits letztes Jahr beschlossene Sanierung des Gebäudes noch in diesem Jahr starten. Der Baubeginn des bisher mit 2,5 Millionen Euro veranschlagten Projekts würde nach derzeitigem Stand im Oktober stattfinden. Der bisher vorgesehene Termin der Fertigstellung im Jahr 2020 soll laut Stadt eingehalten werden.

Kornhaus ist Heimat der Stadtbibliothek und diverser Vereine

Das Rathaus verwies darauf, dass es sich bei der Sanierung des historischen Gebäudes, in dem Vereine und die Stadtbibliothek angesiedelt sind, um ein komplexes Projekt handle. Neben einer umfassenden Brandschutzsanierung soll auch ein Aufzug vom Erdgeschoss ins Dachgeschoss sowie eine neue Treppe eingebaut werden. Eine Rampe am Eingang soll zukünftig für einen barrierefreien Zugang sorgen, außerdem ist ein eigenständiger Eingang zum Kornhauskeller vorgesehen.

Neben Erneuerungen werden auch Reparaturen vorgenommen

Mit inbegriffen in der umfassenden Erneuerungsmaßnahme sind weitere Reparaturen, die zwingend erforderlich seien, wie Bürgermeister Joachim Baumert auf Anfrage mitteilt. So können im alten Gewölbekeller des Kornhauses bis zum Abschluss der Sanierung keine Veranstaltungen mehr stattfinden, da sich dort Steine von der Decke gelöst hatten. "Unter diesen Voraussetzungen sind Veranstaltungen dort unverantwortlich", so Baumert, der sich vor Ort ein Bild gemacht hatte. "Diese Reparaturmaßnahmen sind Teil der umfassenden Sanierung", so der Bürgermeister.

Fördermittel in Höhe von 1,35 Millionen verfügbar

Der Beschluss für die Instandhaltungsmaßnahmen wurde bereits im September 2017 vom Gemeinderat mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung gefällt, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die veranschlagten Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro tatsächlich genehmigt würden. Wie die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller in einer Pressemitteilung informierte, sind nun Fördermittel in Höhe von 1,35 Millionen Euro für die Arbeiten am Kornhaus zur Verfügung gestellt worden.

Sanierung des Kornhauses ist Teil von "Innenstadt Waldshut"

Die Sanierung des Kornhauses ist Teil der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Innenstadt Waldshut", zu der auch das kürzlich abgeschlossene Sanierugnsprojekt westliche Wallstraße sowie die kommenden Arbeiten an der Rheinstraße gehören.