Mister Lamb, Großbritannien wählt ein neues Parlament und stimmt damit indirekt auch über den Brexit, also den Austritt aus der EU ab. Bekommt die Städtepartnerschaft zwischen Lewes und Waldshut-Tiengen vor diesem Hintergrund eine neue Bedeutung?

Gerade in Zeiten der dramatischen Veränderungen wie in diesen Tagen, erkennt man die Bedeutung der Verschwisterung. Die Partnerschaft mit Waldshut-Tiengen halte ich für sehr wichtig für Lewes. Die zahlreichen Kontakte zwischen den Bürgern aus beiden Städten beweisen dies. Längst gibt es viele individuelle Freundschaften. Die Partnerschaft zwischen unseren Städten ist wichtiger denn je. Ich spüre auch, dass die Menschen hier in Lewes noch mehr daran interessiert sind, was in Waldshut-Tiengen passiert.

Lewes/Waldshut-Tiengen Wie leben unsere Freunde in Lewes? Ein Besuch in der englischen Partnerstadt von Walsdhut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

An der diesjährigen Chilbi waren Sie in Waldshut-Tiengen. War dies Ihr erster Besuch in der Partnerstadt?

Nein, vor drei Jahren war ich während des Schwyzertags in Tiengen bei Ihnen. Und eben in diesem Sommer anlässlich der Chilbi in Waldshut. Dieses Mal hat mich besonder die beleuchtete Kaiserstraße beeindruckt.

John Lamb (Bürgermeister von Lewes) und seine Frau Gaynor Lamb singen beim Wunschkonzert der Stadtmusik Waldshut „Sussex Of The Sea“. | Bild: Ursula Freudig

Die Bürger von Lewes haben bei der Brexit-Abstimmung mit 70 Prozent für einen Verbleib in der EU gestimmt. Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?

Das Leben und die Menschen in Lewes sind geprägt von einem großen Unabhängigkeitsgefühl. Früher dominierte die Labour-Party (Arbeiterpartei), heute stehen die Bürger mehrheitlich hinter den Liberaldemokraten. Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir eine progressive, also fortschrittliche Politik in Lewes machen.

Waldshut-Tiengen Engländer lieben die Chilbi: Warum eine Delegation aus Lewes jedes Jahr nach Waldshut kommt Das könnte Sie auch interessieren

Wie stehen Sie persönlich zu einem Austritt Ihres Landes aus der EU?

Die Europäische Union ist sehr gut für unsere Wirtschaft. Also hätte ein Austritt negative Folgen für uns. Die Menschen in Lewes fürchten sich nicht, wenn Fremde in ihr Land kommen. Auch historisch betrachtet waren wir immer ein Teil von Europa. Eine Unabhängigkeit Großbritanniens von der EU halte ich für dumm. Und das sehe nicht nur ich so. Viele Menschen aus Lewes haben in London für einen Verblieb unseres Landes in der EU demonstriert.

Wissenswertes rund um Lewes John Lamb John Lamb (67) ist von Haus aus Journalist und aktuell Geschäftsführer eines Unternehmens. Er ist in der Nähe von Lewes aufgewachsen und lebt seit zehn Jahren in Lewes. Seit 2013 ist er Mitglied der Liberaldemokraten und Mitglied des Gemeinderats in Lewes. Im Mai wurde er zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Das Amt Der Bürgermeister wird aus der Mitte des Gemeinderats gewählt und wechselt jährlich. Er hat repräsentative Funktionen, die Verwaltungsgeschäfte werden vom Town Clerk geführt, seit Jahrzehnten hat dieses Amt Steve Bridgen inne. Die Partnerstatd Lewes ist seit 1973 Partnerstadt von Waldshut-Tiengen und liegt in Südengland zwischen London und der Kanalküste in der Grafschaft East Sussex und hat rund 16.000 Einwohner.

Weshalb gab es Ihrer Meinung nach dennoch eine Mehrheit für einen Austritt?

Das liegt wohl nicht zuletzt an der hohen Arbeitslosigkeit bei uns in Großbritannien. Insbesondere für junge Menschen ist es aktuell sehr schwierig einen Job zu finden.

Eine Delegation aus Waldshut-Tiengen war im November zu Besuch in Lewes (v. l.): Kai Oldenburg (Leiter der Lokalredaktion Waldshut), John Lamb (Bürgermeister), Fiona Garth (Assistentin des Town Clerks), Gaynor Lamb (Frau des Bürgermeisters), Anette Klaas (Stadträtin), Steve Brigden (Verwaltungschef), OB Philipp Frank, Kai-Uwe Zeitz (Stadtrat) mit Frau Silke und Tochter Ronja. | Bild: Völk, Melanie

Was passiert aus Ihrer Sicht, wenn es tatsächlich zum Brexit kommt?

Die Leute haben Angst, dass Großbrittanien auseinanderbricht, dass Schottland wegbricht. Viele Schotten sehen sich als unabhängigen Staat innerhalb der EU. Die Wirtschaft wird leiden. Und die Auffassung bei uns im Land, dass Großbritannien in US-Präsident Donald Trump einen guten Verbündeten an seiner Seite hat, teile ich mitnichten. Trump ist meiner Meinung nach ein völlig unzuverlässiger Partner.

Waldshut-Tiengen Die Vergangenheit und die Gegenwart von Waldshut verschmelzen auf den Bildern von Isaac Reeves aus Lewes Das könnte Sie auch interessieren

Was glauben Sie, wie die Parlamentswahlen in Großbritannien ausgehen?

Ich denke, es wird keine klare Mehrheit geben. Der Premierminister wird auf andere Parteien angewiesen sein. Es wird nicht anders sein, als jetzt. Die Liberaldemokraten ist die einzige Partei die ohne Einschränkungen gegen den Brexit ist. Aber sie wird vermutlich nur auf Rang drei landen.

Kai Oldenburg, Leiter der Lokalredaktion Waldshut, spricht mit John Lamb, seit Mai Bürgermeister von Lewes, beim Besuch im November über die Partnerschaft, den Brexit und die Zeit nach dem Austritt aus der EU. | Bild: Völk, Melanie

Wie empfinden Sie die grundsätzliche Stimmung zum Brexit?

Die Leute hier bei uns in Großbritannien haben genug von dem ewigen hin und her. Sie wollen eine Entscheidung. Dies gilt insbesondere für die Verantwortlichen in der Wirtschaft. Die Leute wollen ein Ende der Brexit-Diskussion. Denn aktuell liegen viele Entscheidungen auf Eis. In Lewes sieht meiner Meinung nach eine Mehrheit der Bürger die Chance, die konservative Regierung abzuwählen.

Bürgermeister von Lewes: "Wir lassen uns die Beziehungen nicht wegnehmen" Das könnte Sie auch interessieren

Gibt es aus Ihrer Sicht eine Chance auf ein zweites Referendum, also eine erneute Abstimmung über den Brexit?

Es gibt immer eine Chance. Die könnte aber daran scheitern, dass Labour in der Brexit-Frage in Wahrheit keine einheitliche Meinung vertritt. Wenn es Parteichef Jeremy Corbyn tatsächlich ernst wäre mit einem Verbleib Großbritanniens in der EU, dann würde er mehr dafür tun. Auch finde ich, dass er in jüngster Vergangenheit zu wenig Führungsstärke gezeigt hat.

Auf gute Freundschaft: Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank mit John Lamb, seit Mai Bürgermeister in der englischen Partnerstadt Lewes (von links). | Bild: Völk, Melanie