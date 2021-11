von SK

In der Nacht von Freitag, 19. November, auf Samstag, 20. November, haben Unbekannte am Waldshuter Bahnhof die Reifen von 25 Fahrrädern zerstochen. Durch den bislang einzigen bekannten Geschädigten kann die Polizei den Tatzeitraum auf die Nacht vom 19. auf den 20. November eingrenzen. Bei den Fahrrädern und deren Reifen handelt es sich laut Pressemitteilung um einige Neuwertige sowie ältere Räder, die schon längere Zeit am Bahnhof abgestellt sein dürften.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, deren Fahrradreifen betroffen sind, sich zu melden. Ebenso sucht die Bundespolizei Personen, die die Tat beobachtet haben oder denen im genannten Zeitraum am Bahnhof Waldshut sonst etwas aufgefallen ist. Die Geschädigten und die Zeugen sollen sich unter (07628)80590 bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein melden.