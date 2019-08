von Rosemarie Tillessen

Die Kirche ist leer und verstaubt, der Boden ist herausgerissen, Glasfenster und Orgel sind verhüllt: Die Innenrenovierung der evangelischen Christuskirche in Tiengen ist in vollem Gang. Bis zum November soll sie in neuem Glanz erstrahlen. „Hell – Warm – Weit“ seien die neuen Leitbegriffe, erläutert Pfarrerin Susanne Illgner: hell durch Farbe, neue Beleuchtung und Natursteinboden, warm durch Fußbodenheizung und weit durch den Austausch der starren Kirchenbänke mit hellen Stühlen.

Allerdings braucht diese Umgestaltung nicht nur Handwerker, sondern auch Spender, Sponsoren und das Engagement der Gemeinde. Ein Team suchte dafür Lösungen. So gab es bereits die beiden Benefiz-Konzerte „Jazz in der Baustelle“ und „Soul in der Baustelle“ und die Kirchenbänke wurden an Liebhaber verkauft.

Gisela Frenzel, Gemeindemitglied und selbst Künstlerin, konnte das Team für die Idee einer Kunstauktion begeistern: Künstler der Region sollten angefragt werden, ob sie sich für die Versteigerung von Kunstwerken begeistern und selbst daran beteiligen würden. Der erzielte Kaufpreis solle zur einen Hälfte an die Künstler gehen, zur anderen Hälfte als Spende an die Kirche.

Sie schrieb alle ihr bekannten Künstler an. Und alle sagten zu. Sie freut sich: „Ich habe wirklich von 28 Künstlern nur positive Rückmeldungen bekommen. Eine großartige Geste, die viel Applaus verdient. Einige wollen sogar bei einem möglichen Verkauf ihr ganzes Honorar spenden.“ Auch Architekt Thomas Oeldenberger wird am Tag der Auktion, Samstag, 28. September, die Baustelle eigens so dafür einrichten, dass die Werke der Künstler ausgestellt werden können. Und es ist Gisela Frenzel außerdem gelungen, Kerstin Simon, Kulturamtsleiterin der Stadt Waldshut-Tiengen, für die Auktion zu gewinnen: „Ab 14 Uhr wird die Versteigerung mit Frau Simon beginnen“, so Frenzel.

Hoffen auf viele Käufer

Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Bilder- und Skulpturenauktion auf Hochtouren. Pfarrerin Susanne Illgner ist für so viel Engagement dankbar. Sie freut sich zum Einen über die finanzielle Unterstützung, zum Anderen wird für sie damit auch das Interesse an den Fortschritten der Renovierung geweckt: „Jetzt hoffen wir nur, dass sich nicht nur die Künstler, sondern auch viele Interessenten am 28. September einfinden werden. Wann bekommt man so schnell einen Überblick über das Kunstschaffen unserer ganzen Region?“

Pfarrerin Susanne Illgner (rechts) und Gisela Frenzel auf der Kirchenbaustelle. | Bild: Rosemarie Tillessen

Die Aktion: Besucher und Interessenten können die Werke am Samstag, 28. September, von 11 bis 13.30 Uhr besichtigen und ab 14 Uhr beginnt die Versteigerung. Für Bewirtung ist gesorgt.