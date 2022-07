von Ursula Ortlieb

Sepp Horn kennen auf dem Campingplatz in Birkendorf mittlerweile alle. Der Mann aus Konstanz steht seit 1986 mit seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz in Birkendorf. Dort ist er als musikalischer Unterhalter kaum mehr wegzudenken.

Bei Festen am idyllischen Grillplatz an der Schlücht oder beim gemeinsamen Bier oder Glas Wein vor den Wohnwagen sorgt er mit dem Akkordeon für gute Stimmung.

Josef Horn, genannt Sepp, ist seit 1986 Dauercamper auf dem Campingplatz in Birkendorf. Dort und in der Waldschenke ist er nicht nur ein gern gesehener Gast, sondern manchmal auch musikalischer Alleinunterhalter. | Bild: Ursula Ortlieb

Zweites Zuhause in Birkendorf

Umgeben von einer Hecke auf gepflegter Grünfläche mutet sein mobiles Domizil mit Vorzelt wie ein kleines Ferienhäuschen an. Fließendes Wasser und Abwasser gibt es darin allerdings nicht, aber es kann geheizt werden. So verbringt Sepp auch in den kühleren Jahreszeiten oft Zeit in seinem zweiten Zuhause.

Das Leben findet vor der Tür statt und dennoch kann er sich in die Behaglichkeit und Privatsphäre seines Trailers zurückziehen. Er schätzt die ungezwungene Atmosphäre. „Als Camper steht man morgens auf und ist gleich in der Natur“, sagt er. Viele der Dauercamper sind seit Jahrzehnten hier.

Zur Person Josef Horn ist am 24. Juni 1939 im Oberpfälzer Wald in Bayern geboren und aufgewachsen. Er arbeitete schon früh in der Glasfabrik des Großvaters, die heute noch von einem Cousin betrieben wird. In Konstanz lernte er seine Frau kennen und fand als Kraftfahrer eine Stelle bei der Stadt. Er hat das Bodensee-Sextett gegründet und spielte in der Band zehn Jahre lang Trompete und Akkordeon. Bis heute musiziert er ehrenamtlich für Bewohner von Pflegeheimen rund um Konstanz. Auch bei den Birkendorfern ist er bekannt. Gemeinsam mit Hansjörg Dörflinger spielte er in der Waldschenke für Gäste auf.

Schon in jungen Jahren war Sepp Horn beliebter Chauffeur bei Vereinsausflügen mit dem Reisebus, den er nebenberuflich steuerte. Dabei durfte das Akkordeon, Singen und Erzählen von Witzen nicht fehlen. Gute Stimmung mit Sepp war garantiert, erzählt er.

Sepp Horn ist bei jedem Hock gefragt

Und so ist es auch auf dem Birkendorfer Campingplatz. Wo immer es eine Gelegenheit für einen gemütlichen Hock, ein Grillfest oder eine Geburtstagsfeier unter den Campingfreunden gibt, ist Sepp Horn gefragt.

Unter den Campinfreunden gibt es oft gemütliche Runden mit musikalischer Unterhaltung durch Sepp Horn. | Bild: Ursula Ortlieb

Lieblingslieder wie den „Bajazzo“ oder „Du hast mich tausend Mal belogen (oder umgetextet „gewogen“) sind Klassiker und Lieder, die jeder mitsingen kann. Eine eigene Waldschenken-Hymne hat Sepp Horn nach der Melodie „Kennst du die Perle, die Perle Tirol“ für die Wirte getextet.

Den Konstanzer mit bayerischen Wurzeln musste man nie lange bitten, Gäste in der Waldschenke oder bei Kutschausfahrten musikalisch zu unterhalten. Deshalb steht dort auch immer ein Ersatzinstrument für ihn parat, wenn er sein eigenes nicht dabeihat.

Eine treue Männerfreundschaft

In den vielen Jahren festigte sich eine treue Männerfreundschaft mit den Campingplatzbetreibern. Mit Hartmut Kaiser verband ihn besonders die Liebe zur Musik. Oft reisten die beiden zu Konzerten des Musikvereins Wollmatingen (Konstanz), den sein Sohn Berthold Horn dirigierte. Fast jährlich machten sie mehrtägige Ausflüge in Sepps erste Heimat im Oberpfälzer Wald.

Sepp Horn spielt gern auf dem Akkordeon und singt in geselliger Runde mit den Campern. Aus neun verschiedenen Kantonen haben Schweizer einen permanenten Stellplatz auf dem Schlüchttal Camping. | Bild: Ursula Ortlieb

„Die Bodenständigkeit und Lebenserfahrung von Sepp, der trotz Schicksalsschlägen eine innere Zufriedenheit ausstrahlt, hat mich immer beeindruckt“, sagt Hartmut Kaiser. „Ja, wir haben schon viele schöne Stunden hier verbracht“, erzählt der 83-Jährige.

2016 verstarb seine Frau. Auf die Frage, wie es ihm gehe, wenn er jetzt allein auf den Campingplatz komme, antwortet er: „Ich bin ja nicht allein. Familie und Freunde sind für mich da. Sie und die Musik haben mir in der Trauer sehr geholfen.“

Musik liegt ihm im Blut

Musik liegt ihm im Blut. Zig Jahre war er aktives Mitglied im Musikverein Wollmatingen, wo er 25 Jahre Waldhorn spielte. Mit sieben Familienmitgliedern kann er hin und wieder kleine Konzerte geben. Kinder, Enkelkinder und Urenkel spielen oder erlernen verschiedene Instrumente. Darauf sei er stolz.

Solange die Gesundheit es zulasse, werde er Dauercamper bleiben und Musik machen.