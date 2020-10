von Ursula Ortlieb

Mit einem feierlichen Gottesdienst feierten Gerda und Werner Jäger goldene Hochzeit. „Wir sind froh, dass es in dieser speziellen Zeit, coronabedingt, zwar abgespeckt in kleinem Rahmen, möglich war“, erzählen die beiden. Das Fest begann traditionell mit einem Gottesdienst unter Leitung von Aurelia Zolg. Tochter Tanja sang in der Schola des Kirchenchors mit und Tochter Marion spielte auf der Querflöte das Ave-Maria, Enkelkinder Lucia und Cedric sowie die Schwiegersöhne Axel Schmidt und Thomas Puschner fungierten als Ministranten.

Zur goldenen Hochzeit ihrer Eltern Gerda und Werner Jäger in Birkendorf dekorierten die Töchter und Enkelkinder das Haus traditionell mit geschmückten Tannenbäumchen. | Bild: Ursula Ortlieb

Werner Jäger (71) wuchs mit drei Geschwistern in Brenden auf. Dort besuchte er die kleine Dorfschule mit acht Klassen in einem Klassenzimmer. Der Jubilar absolvierte beim Schluchseewerk eine Lehre zum Starkstromelektriker. Danach arbeitete er eineinhalb Jahre bei der Lonza in Waldshut bevor ihn Elektromeister Kurt Stulz in Birkendorf abwarb. Nach vier Jahren wechselte er zur „Schluwe“ als Starkstromelektriker und Schaltwärter im Schichtdienst.

Erstes Zusammentreffen

Gerda Jäger (72) wuchs in Birkendorf mit fünf Geschwistern auf. Der Vater starb, als sie grade mit der Schule fertig war. So musste sie in der Landwirtschaft helfen. „Im Winter, wenn es auf dem Bauernhof ruhiger wurde, arbeitete ich in der Birkendorfer Kleiderfabrik und im Kinderheim der Barmer Ersatzkasse.“ Abwechslung gab es für die junge Gerda bei der Trachtengruppe, bei der sie viele Jahre Mitglied war. Nach der Geburt der Kinder kümmerte sich Gerda um Haushalt und Erziehung. Bei Bäckerei Müller in Grafenhausen nahm sie nach dem Tod der Mutter 1999 wieder eine Tätigkeit auf. Schmunzelnd erinnern sich die Eheleute an ihr erstes Zusammentreffen am 18. Februar 1969.

Drei Töchter und vier Enkel

Kurt Stulz, der als Elferrat für seine Späße bekannt war, versprach seinem Angestellten zwei Flaschen Sekt, wenn er es schaffe, Gerda mit in den „Hirschen“ zu bringen. „Ich lud Gerda ein und gewann nicht nur den Sekt, sondern auch ihr Herz.“ Stulz war es auch, der dem Paar eine Wohnung über dem Elektrogeschäft anbot – wohl auch, um seinem Betrieb den tüchtigen Elektriker zu erhalten. Aus der Ehe des jungen Paares gingen die Töchter Tanja, Marion und Rebecca sowie bis heute vier Enkel hervor.

Viele Jahre im Kirchenchor

Gerda und Werner Jäger sangen viele Jahre im Kirchenchor. Für 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Gerda zum Ehrenmitglied ernannt. Sie gehört auch seit Gründung der Kfd-Birkendorf, der Narrenzunft Rombachwiibli und der Gitarrengruppe an. Werner Jäger trifft sich donnerstags zum Fahrradfahren mit dem Rentner-Bikeclub. Gemeinsame Hobbys des Ehepaares sind Radtouren und Wanderungen. Donauradweg, Mosel oder Bodensee – jedes Jahr genießen sie auf mehrtägigen Touren Landschaft und Natur und hoffen, dass sie noch lange fit bleiben.