von Wilfried Dieckmann

Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) hat einen Projektaufruf für das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur veröffentlicht. Von diesem Programm, bei dem hohe Zuschüsse winken, will die Gemeinde Grafenhausen bei der Sanierung der Schwarzwaldhalle profitieren. Gefördert werden könnte die geplante Sanierungsmaßnahme mit satten 351.000 Euro, die Gesamtkosten belaufen sich auf 651.000 Euro.

Bereits seit nahezu zwei Jahrzehnten steht in Grafenhausen immer wieder die Sanierung und Modernisierung der Schwarzwaldhalle auf der Tagesordnung. Diese Maßnahmen sind angesichts der im Regelfall anfallenden hohen Kosten von der Gemeinde allein nicht zu stemmen. Kurzum: Ohne Zuschüsse geht nichts, Maßnahmen wurden nicht nur einmal zurückgestellt.

Umfangreiche Sanierung geplant

Bereits beim ersten Sanierungs-Bauabschnitt vor rund 20 Jahren wurde der Zuschussantrag zur Sanierung des kommunalen Mehrzweckbaus, nämlich der Schwarzwaldhalle, abgelehnt und somit vom Gemeinderat auch zurückgestellt. Gleiches musste auch die geplante Modernisierung der Bühnentechnik oder die Sanierung der sanitären Anlagen im Eingangsbereich erfahren.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen, zu der auch die Sanierung der Umkleideräume mit Duschbereichen und neue Fenster für Flurbereiche und die Bühne gehören, summieren sich auf 651.765 Euro. Zuschüsse in Höhe von 228.118 Euro wären dabei vom Bund zu erwarten.

Projektaufruf des Bundesministeriums

Wie Bürgermeister Christian Behringer im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, hat das Bundesministerium des Inneren einen Projektaufruf zur Sanierung von kommunalen Einrichtungen in den Bereichen Jugend, Sport und Kultur veröffentlicht. Bei Genehmigung werden die Zuwendungen als nicht rückzahlbare Zuschüsse im Wege der Anteilsfinanzierung gewährt. Die Projekte müssen gemäß den Vorgaben im Oktober 2023 abgeschlossen sein. Der Umfang der Förderung pro Antrag und pro Förderzeitraum kann bis zu 700.000 Euro betragen.

„Die Sanierung der Schwarzwaldhalle würde in das Programm passen“, betonte der Rathauschef. Der Antrag wurde von der „Steg Stadtentwicklung“ aus Freiburg im Rahmen der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Grafenhausen Ortsmitte erstellt. Die Gesamtkosten betragen 651.765 Euro. Die zuwendungsfähigen Gesamtbaukosten werden mit 60 Prozent (391.059 Euro) aus Bundes- und Landesfinanzhilfen bezuschusst. Gegenüber der normalen Bundesförderung in Höhe von 228.118 Euro erhält Grafenhausen dank des Sonderprogramms knapp 163.000 Euro mehr. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Teilnahme an dem Projektaufruf des Bundesministeriums.