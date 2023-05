Nach elfeinhalb Jahren endet die Ära Heike Hartmann bei der Gemeindeverwaltung Ühlingen-Birkendorf. Die Hauptamtsleiterin stellt sich ab 1. Juli einer neuen beruflichen Herausforderung im Landratsamt Waldshut. In der Kreisbehörde wird sie Leiterin im Jugendamt, Abteilung für wirtschaftliche Jugendhilfe und BaföG. Sie verlässt das Rathaus in Ühlingen mit vielen Erfahrungen und guten Erinnerungen im Gepäck. „Ich habe in meiner Zeit hier sehr viel gelernt“, sagt sie rückblickend auf ihre Zeit im Rathaus in Ühlingen.

Von 1. Dezember 2011 bis 1. Juli 2023 leitet Heike Hartmann das Hauptamt im Rathaus Ühlingen und bewältigte engagiert verantwortungsvolle Aufgaben. Für ihre Sorgfalt und Genauigkeit, ihre Kompetenz und ihren Umgang mit den Menschen ist sie bekannt und geschätzt. Am 15. Mai nahm sie als Hauptamtsleiterin und Protokollführerin an ihrer letzten Gemeinderatssitzung in Ühlingen-Birkendorf teil. Die Gremiumsarbeit und der gute Kontakt mit den Ratsmitgliedern habe ihr immer Spaß gemacht, sagt sie.

Die Vielfältigkeit der Aufgaben im Hauptamt machten für Hartmann den Beruf interessant. Zu ihren Aufgaben gehören Kindergärten, Schulen, Ordnungsamt, Wahlen und Personal. „Besonders das gute Miteinander mit Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen sowie mit dem Gemeindepersonal in Schulen, Kindergärten, Naturena und Bauhof waren wertvoll für mich“, sagt die 43-Jährige. „Begegnungen und Gespräche mit den vielen Menschen waren etwas Besonderes für mich“, sagt Hartmann.

Eine besondere Herausforderung bedeutete die Corona-Zeit. Die krassen persönlichen Einschränkungen dominierten plötzlich ihr Tagesgeschäft und brachten zusätzliche Arbeit mit sich. „Wir haben es in Kommunikation mit Personal und Vereinen ganz gut hingekriegt“, so Hartmann. Die Hygienekonzepte bereiteten ihr und ihren Kollegen oft Kopfzerbrechen. Bürgernähe und gegenseitiger Austausch seien ihr aber immer wichtig gewesen.

Der Fachkräftemangel bereitete Heike Hartmann ebenfalls oft Sorgen. Besonders bei den Kindergärten sei es eine Rechnerei, um sowohl beim Platz- als auch beim Personalbedarf die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Die Kommunalwahlen mit Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisrat werden ihr aus ihrer Zeit im Hauptamt eindrucksvoll in Erinnerung bleiben. Zu den schönsten Aufgaben gehörten unter anderem Eheschließungen, da man die Menschen dabei näher kennenlerne. Rückblickend werde ihr manches fehlen.

Jetzt aber gelte es für sie, beruflich noch einmal etwas Neues zu wagen. Auf die Frage, ob sie nicht das Amt eines Bürgermeisters anstreben wollte, verneinte sie allerdings. „Das war nie meine Intention. Ich arbeite gerne als rechte Hand im Hintergrund“, erklärt sie als Begründung zu diesem Thema. In vorderster Reihe zu stehen, liege ihr nicht, sagt Heike Hartmann.

Neue Herausforderungen erwarten sie im Jugendamt des Landratsamts Waldshut, auf die sie sich freue und bei denen sie sich auf ein eingegrenztes Gebiet konzentrieren könne, da sie gerne bei der Arbeit in die Tiefe gehe. Der Vier-Täler-Gemeinde Ühlingen-Birkendorf bleibe sie verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Sie freue sich auch, dass mit Alexandra Ruf eine kompetente Nachfolgerin als Hauptamtsleiterin gefunden sei, der sie viel Freude bei den Aufgaben im Rathaus in Ühlingen wünsche.

Er bedauere den Weggang der Hauptamtsleiterin, so Bürgermeister Tobias Gantert. Als kompetente Mitarbeiterin sei sie anerkannt und geschätzt. Er wünsche ihr aber beruflich und persönlich alles Gute. Bei einer offiziellen Verabschiedung mit Rathauspersonal und Gemeinderat werde Heike Hartmann für das Geleistete gedankt.