von Werner Steinhart

Die Grundschule Berau hat den Unterrichts-Start der Viertklässler nach neunwöchiger Schulschließung erfolgreich bewältigt. Die Kinder der ersten, zweiten und dritten Klasse folgen ab dieser Woche. Noch nie hat es durch diese kleine Schule eine „Einbahnstraße“ gegeben, und noch nie durfte nur ein Kind an einem großen Tisch Platz nehmen, und das selbstverständlich erst, nachdem es sich zuvor sorgfältig die Hände gewaschen und einen Mund-Nasenschutz getragen hat.

Strenge Hygiene-Vorschriften

„Schule ist momentan eben nur unter strengen Hygiene-Vorschriften möglich, und an diese halten wir uns, bevor wir im schlimmsten Fall die Schule doch wieder schließen müssen“, erklärt Rektor Michael Weeber. Die kleine Dorfschule hat den Unterricht für Viertklässler wieder aufgenommen, mit ein wenig „Bammel“ im Vorfeld, wie der Rektor einräumt. Doch seine Bilanz fällt positiv aus: „Die Kinder nehmen die Regeln sehr ernst.“ Die Viertklässler sind in zwei Gruppen aufgeteilt und erhalten jeweils vier Stunden Unterricht täglich. Weeber war es wichtig, in kleinen Gruppen ein intensives Lernen zu ermöglichen und mit 20 Stunden pro Woche für Schüler und Eltern zumindest ansatzweise Kontinuität zu schaffen. Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathe und Sachkunde.

Digitale Technik hilft

„Wir konnten mit Hilfe unserer digitalen Möglichkeiten und kreativer Ideen in den letzten Wochen vieles schaffen, aber den Unterricht und das gemeinsame Lernen kann auch modernste Technik nicht ersetzen“, sagt Klassenlehrerin Stefanie Maier. Sie betont: „Wir haben gemerkt, dass Schule trotz vieler neuer Regeln und ungewohnter Dinge immer noch Spaß machen kann.“

Unterricht in wöchentlichem Wechsel

Die übrigen Klassen waren bis Pfingsten noch im „Heim-Unterricht“ und erhielten ihre Übungsmaterialien, Lernvideos und Lösungshilfen über eine schuleigene Cloud in digitaler Form nach Hause. Ab heute dürfen aber auch die Erst-, Zweit- und Drittklässler wieder in die Schule. Geplant ist, die Klassen 1 und 4 sowie die Klassen 2 und 3 im wöchentlichen Wechsel zu unterrichten. „Auch dies wird die Schule wieder vor neue Herausforderungen stellen. Doch die erste Woche mit den Viertklässlern hat gezeigt, dass Schule auch in Zeiten von Corona gut funktionieren kann, wenn auch etwas anders als vor der Pandemie“, so Schulleiter Michael Weeber.