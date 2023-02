Wenn die Forderung der DLRG Deutschland (siehe Infobox) nach mehr Schwimmunterricht mit Leben erfüllt werden soll, dann müssten mehr Hallenbäder gebaut werden. Gerade im ländlichen Raum. Im Oberen Schlüchttal betreibt die Gemeinde Grafenhausen ein Hallenbad. Weitere kleinere Bäder gibt es in Schluchsee-Schönenbach und in Wutach-Ewattingen.

Das Hallenbad Blubb ist mit Leben erfüllt. Jedoch verursacht diese Einrichtung in jedem Jahr ein Defizit in der Größenordnung von rund 170.000 Euro. „Sollen wir das Bad etwa aus Kostengründen schließen?“, fragte Bürgermeister Christian Behringer auf Nachfrage der Zeitung und fügte an, dass es sich bei diesen Beträgen um Zukunftsinvestitionen handelt. Von manchen Behörden, die für die Vergabe von Zuschüssen verantwortlich zeichnen, werde dies aber nach den Worten von Christian Behringer nicht so gesehen. „Wenn sich Grafenhausen diesen Luxus in der Form leistet, dann würden nach Behördenmeinung auch Abstriche bei Zuschussgeldern kein Problem darstellen“, monierte der Rathauschef. Richtig sei es, dass Schulunterricht zur Grundversorgung der Bevölkerung gehöre, ein Hallenbad aber nicht.

Wer jedoch den Belegungsplan im Hallenbad näher unter die Lupe nimmt, könne feststellen, dass Schwimmen und Planschen zwar als Freizeitvergnügen zur Nutzung mit dazu gehört. Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Schulunterricht. Montags bis donnerstags gehört das Blubb nämlich überwiegend den Kindern und Jugendlichen der Schlüchttal-Schule. Hinzu kommt in diesem Zeitraum auch das Aqua-Fit-Angebot von Eva Bächle, das auch samstags und sonntags Vormittag stattfindet. Nicht zu vergessen das Baby- und Seniorenschwimmen. Die Aktiven der DLRG-Gruppe Bonndorf trainieren dienstagabends, Schwimmkurse werden montags und samstags gegeben. Auch Sonja Kaltenbacher vom DLRG-Schlüchttal bietet Schwimmkurse Freitagnachmittags an. Hinzu kommen noch Kursangebote von Günter Weinberg und des BGV. Abgerundet werden soll das Schwimmangebot von Jörg Lelonek, der seit 1984 geprüfter Schwimmlehrer und seit 2000 Fachangestellter für Bäderbetriebe ist. Er war 20 Jahre stellvertretender Betriebsleiter im Freibad Lauchringen und hat dort jede Saison drei bis vier Schwimmkurse durchgeführt. Unterstützt wird er in Grafenhausen von seiner Frau Silvia, die seit 15 Jahren als geprüfte Schwimmlehrerin tätig ist. „Wir unterrichten bewusst erst ab dem 6. Lebensjahr oder wenn das Kind Vorschüler ist und bis Ende Juni sechs Jahre alt wird. Auch halten wir die Gruppen zugunsten der Qualität klein, wobei jeder von uns höchstens fünf bis sechs Kinder unterrichten wird“, informierte Jörg Lelonek auf Nachfrage. So beschränkt sich die Kursdauer auf sechs Termine, die Kinder erhalten zwölf Unterrichtseinheiten. Der Kurs beginnt am Dienstag, 7. März, um 17 Uhr. Anmeldungen hierfür sind möglich unter 07743 5733 oder E-Mail (joerg.lelonek@t-online.de).