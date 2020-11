Ühlingen-Birkendorf vor 33 Minuten

Gegen das Vergessen: Birkendorfer Hausnamen und ihre Geschichte nun auf Tafeln festgehalten

Die Tafeln an Birkendorfer Häusern sollen an die Historie der Häuser erinnern. Der Chronist Josef Kaiser sammelte für die Texttafeln die notwendigen die Informationen. Die ersten Beschilderungen an den Häusern erfolgten.