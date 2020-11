Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Andreas Gamp stellt Zimmermann Hubert Rombach seine Scheune in Ühlingen als Holzkunstwerkstatt zur Verfügung

Zimmermann Hubert Rombach bezieht sein Atelier in einer Scheune in Ühlingen. Den Künstler betrifft die Corona-Pandemie nicht so extrem, der Umsatz aus dem Verkauf der Kunstwerke ist nur ein Nebeneffekt des entspannenden Hobbys.