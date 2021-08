von Ursula Ortlieb

„Feuer und Flamme für Kinder und den Kindergarten“ – so wird Monika Seidler beschrieben, die in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Ich durfte in meinem Traumberuf arbeiten und würde ihn immer wieder wählen. Im Kindergarten gibt es keinen Tag ohne Lachen, das mir in der Corona-Zeit so gefehlt hat“, beschreibt sie die Arbeit mit den Kleinsten, die ihr nach eigener Aussage täglich Motivation und Ansporn waren. „Kinder sind etwas Wunderbares“, so die scheidende Erzieherin.

Berufliche Laufbahn

Kindergartenleiterin Doris Metzler rief berufliche Stationen von Monika Seidler in Erinnerung. Nach dem Vorpraktikum 1977 bei Bärbel Vogt in Ühlingen und zweijähriger Erzieherschule in Waldshut folgte 1980 das Anerkennungsjahr in Birkendorf bei Anita Fehrenbach. Als Praktikantin wurde ihr die Gruppe der Dreijährigen allein anvertraut, was heute undenkbar wäre.

Bürgermeister Tobias Gantert dankte der langjährigen Erzieherin des Kindergartens Birkendorf Monika Seidler und sprach ihr Lob und Anerkennung aus. | Bild: Ursula Ortlieb

Nach erfolgreichem Abschluss wurde sie aber aus Kostengründen von der Gemeinde nicht übernommen. So fand die frisch gebackene Erzieherin im Kindergarten Bonndorf eine Stelle und blieb dort vier Jahre. Nach der Familienpause kam Seidler wieder nach Birkendorf. 1997 übernahm sie kommissarisch, 1998 fest die Leitung des Kindergartens bis 2014. Diese Aufgabe habe sie mit Bravour erfüllt, so Doris Metzler in ihrer Laudatio.

Kindergartenbild aus dem Jahr 1980/81 als Monika Mülhaupt (später Seidler) als junge Praktikantin im Anerkennungsjahr die Gruppe der Dreijährigen selbständig betreute. Sie hatte ihren Traumberuf gefunden. | Bild: privat

Zwei große Erweiterungsbauten – der Ausbau der alten Molkerei 1999 und der Rathausräume 2013 fiel in diese Zeit. Neue Vorschriften, Fortbildungen, mehr Personal und vieles mehr forderten viel von Leiterin und Team. Flüchtlingskinder und Übersiedler, die kein Deutsch verstanden, erforderten enormes Einfühlungsvermögen. Treu dem Leitspruch „So wie du bist, bist du richtig“ sei sie allen Kindern mit Liebe und Wertschätzung begegnet“, lobte Metzler die angehende Rentnerin und dankte ihr für das gute Miteinander zum Wohle des Kindergartenteams und vor allem der Kinder. Bürgermeister Tobias Gantert und Elternsprecherin Nina Blatter schlossen sich den Dankesworten mit besten Wünschen für den Ruhestand an und überreichten Blumen und Präsente.

Ein passendes Geschenk überreichten die Kollegen Monika Seidler bei der Verabschiedung in den Ruhestand. | Bild: Ursula Ortlieb

Mit Liedern, Regenbogentüchern und Reigen absolvierten die Kinder ein reizendes Programm für ihre Moni und überreichten Geschenke. Auch die Kolleginnen überraschten sie mit einer Feuersäule für den Garten. Überwältigt von der großen Wertschätzung und den lobenden Worten, bedankte sich Monika Seidler. Mit manchen Anekdoten aus ihrer 40-jährigen Zeit im Kindergarten ließ man die Abschiedsfeier in gemütlicher Runde harmonisch ausklingen.