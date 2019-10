von Ursula Ortlieb

Der Nabu hatte zum sechsten Kartoffelmarkt beim Naturena-Badesee eingeladen. In diesem Jahr lockte das Angebot zwar etwas weniger Besucher als sonst an, dennoch waren die Veranstalter zufrieden. Am Nabu-Stand gab es wieder neben interessanten Informationen zu Natur- und Vogelschutz, Nistkästen und ebenso Kartoffeln und Eier von den Grafenhausener Landwirten Pfister und Schlegel zu kaufen.

Unterstützung bei Vermarktung

„Es geht darum, den Verbrauchern zu vermitteln: Kauft regional bei unseren eigenen Bauern! Das ist auch Umweltschutz, wenn man nicht von weiß Gott woher landwirtschaftliche Erzeugnisse kauft, die es bei uns ohne lange Transportwege zu kaufen gibt“, erklärt Wilfried Dieckmann vom Nabu, der die einheimischen Landwirte bei der Vermarktung unterstützen möchte. Berghof Blatter aus Stühlingen-Eberfingen war zum sechsten Mal als Anbieter dabei.

Neun verschiedene Kartoffelsorten hatten Manfred und Jutta Blatter wieder im Angebot, die man gekocht am Stand vor dem Kauf kosten konnte. Von festkochend, überwiegend festkochend bis mehlig konnte man wählen. Der Anbau der Kartoffeln erfolgt mit wenig Chemie. Damit der Geschmack gut bleibe, werde auch 30 bis 40 Prozent weniger Stickstoff auf die Felder gebracht. Lediglich gegen Krautfäule muss gespritzt werden.

Leckere Kartoffelgerichte

Gerne nahmen die Marktbesucher auch das Angebot des Frauenteams im Kioskraum mit leckeren Kartoffelgerichten an und saßen zum Mittagessen in geselliger Runde zusammen. War der Markt auch kleiner als in den vergangenen Jahren, so zeigte sich doch, dass das Interesse daran nicht nachgelassen hat.