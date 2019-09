Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Neuer Brandschutz sorgt für mehr Sicherheit: Wie in der Grundschule Birkendorf auch während der Ferien gearbeitet wird

In den Sommerferien ist in Schulen nur wenig los? Von wegen! In der Grundschule in Birkendorf wurden umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes durchgeführt: So wurden etwa eine Fluchttreppe und Notausgänge geschaffen, die den heutigen Sicherheitsvorschriften entsprechen.