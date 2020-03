von Wilfried Dieckmann

Seit einiger Zeit wird es für jedermann deutlich: Rund um den Brauereigasthof zeigen Bagger deutliche Veränderungen an. In der Tat: Mit dem Abriss von Anbauten am historischen Hotelgebäude in Rothaus wurde begonnen. In der jüngsten Ratssitzung gab der Gemeinderat dem Bebauungsplan „Erlebniswelt Rothaus“ grünes Licht für eine erneute Offenlegung des Planwerks. Als externe Ausgleichsmaßnahme ist der Bau einer Trockenmauer vorgesehen.

Grafenhausen-Rothaus Weitere Flächen für mehr Tourismus: Rothaus-Expansionspläne reichen noch über das Hotelgebäude hinaus Das könnte Sie auch interessieren

Der Bebauungsplan „Erlebniswelt Rothaus“ wurde dem Gemeinderat von Lena Schilling und Stefan Läufer der „fsp.stadtplanung“ aus Freiburg vorgestellt. Die nötigen Grünplanungen und Untersuchungen stellte Georg Kunz vom Büro für Garten- und Landschaftsplanung „GaLaPlan“ aus Todtnauberg vor. Wie bereits berichtet, hat die Staatsbrauerei Rothaus in Abstimmung mit der Gemeinde Grafenhausen ein Entwicklungskonzept erarbeitet, das einen städtebaulichen Brückenschlag vorsieht und den Siedlungsbereich rund um das Heimatmuseum Hüsli mit der Brauerei verbindet.

Grafenhausen Bilder die Fragen stellen Das könnte Sie auch interessieren

Wie Planer Stefan Läufer zum Hintergrund der geplanten Entwicklungen informierte, soll der Teilbereich rund um den Brauereigasthof durch einen Neubau erweitert und das Besucherangebot der „Erlebniswelt Rothaus“ weiterentwickelt werden. Gemäß den Bebauungsvorschriften für das Sondergebiet „Brauereierlebnis“ sind neben gastronomischen Einrichtungen auch Einzelhandelsnutzungen mit insgesamt 400 Quadratmeter Verkaufsfläche vorgesehen. Das Sortiment allerdings ist auf selbst produzierte Waren, Eigenmarken, Souvenirs und regionale Produkte beschränkt. In dem Sondergebiet sind aber auch Wohnungen für Betriebsinhaber, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie sonstige im Sondergebiet Beschäftigte möglich.

Ökopunkte Da durch die Baumaßnahmen Flächen umgenutzt werden, sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Trotz Umsetzungen von Maßnahmen im Plangebiet, wie beispielsweise das Pflanzgebot für vier Bäume im Spielplatzbereich, müssen weitere Ausgleichsflächen geschaffen werden. Da die Bäume nach Angaben des Grünplaners lediglich umgesetzt werden, können hierfür jedoch nur geringe Ökopunkte angerechnet werden. Somit bleibt ein Defizit von rund 20.000 Ökopunkten, die kompensiert werden müssen. Dies soll durch die Anlage einer Trockenmauer unterhalb der Landesstraße in Richtung Brünlisbach umgesetzt werden. Geplant ist eine rund 50 Meter lange Mauer mit einer Höhe von einem Meter. Für den erforderlichen Ausgleich sei aber nur eine 18 Meter lange Trockenmauer nötig. Mit einer Verlängerung der Mauer könnte der Standort für Ausgleichsmaßnahmen bei weiteren Projekten der Staatsbrauerei genutzt werden. Die Kosten pro Quadratmeter Ansichtsfläche für die Mauer benannte Georg Kunz mit 350 Euro. Bei einer Bewertung der Mauer mit vier Ökopunkten für einen Euro ergibt sich eine Gesamtzahl von 26.200 Ökopunkten.

Die vorhandene Spielplatzfläche sowie ein Grünstreifen entlang der Landesstraße 170 bleiben nach Angaben des Grünplaners Georg Kunz unverändert erhalten und werden als Grünfläche im Bebauungsplan festgesetzt. Der Biergarten sowie Teile der Gehölzgruppe an der L 170 sind im Bebauungsplan Bestandteile des Sondergebietes. Der Erhalt von alten Bäumen im Biergartenbereich soll, so Kunz, bei der Planung berücksichtigt werden. Da im derzeitig gültigen Flächennutzungsplan nicht alle geplanten Bereiche ausgewiesen sind, kann der Bebauungsplan somit nicht eigenständig umgesetzt werden. Deshalb wird parallel zu den Planungen der Flächennutzungsplan geändert. Der Gemeindeverwaltungsverband Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen hat am gestrigen Montag beraten. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange billigte der Gemeinderat den Planentwurf und beschloss dessen erneute öffentliche Auslegung.