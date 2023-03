Mit 47 Einsätzen hatte die Todtmooser Feuerwehr im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Dies berichtete Kommandant Benjamin Ernst bei der Hauptversammlung der Wehr. Neben zahlreichen technischen Hilfeleistungen unterstützte die Feuerwehr die Kameraden aus Sankt Blasien und Görwihl bei drei Großbränden. Im Ort beschäftigte der Brand des Auer Häusle im Mai die Wehr.

Zahlreiche Kameraden nahmen an Lehrgängen und an einem Vegetationsbrandseminar teil. Aufgrund des Klimawandels nehme die Gefahr von Vegetationsbränden zu: „Bisher sind wir noch relativ verschont geblieben, jedoch bereiten wir uns in diesem Jahr technisch und taktisch darauf vor, um für den Erstschlag gerüstet zu sein“, erklärte der Kommandant. Aktuell werde mit der Gemeinde ein „Notfallplan Stromausfall“ erarbeitet. Mit dem neuen Löschfahrzeug, das seit November im Einsatz ist, ist die Feuerwehr laut Ernst deutlich schlagkräftiger geworden. In Zukunft zählten die Umsetzung der Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplanes sowie Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Einsatzkräfte.

Jugendwart Dominik Geiß lobte die Kooperation mit der Jugendfeuerwehr aus Ibach und blickte zurück: Die Jugendfeuerwehr beteiligte sich an der Dorfputzete des Schwarzwaldvereins, nahm am Wettbewerb „Sport Spiel Feuerwehr“ in Lottstetten sowie an einem Indiaca-Turnier teil. Unterstützt wurde die Aktion Löscheimer, die der Mitgliederwerbung diente. Raimund Ückert wurde zum Oberlöschmeister befördert. Den Dienstgrad Löschmeister tragen nun Dominik Geiß und Stefan Soder. Feuerwehrfrau/-mann auf Probe wurden Julia Rieple, Niko Wegscheider, Sven Reichl und Jonas Söll. Bürgermeister Marcel Schneider bedankte sich für die Einsätze. Grußworte überbrachten Ralf Rieple, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, Dominik Rotzinger, Kreisbrandmeister, Michael Siebold, Kommandant der Feuerwehr Herrischried, Thomas Zimmermann, Leiter des Polizeipostens Sankt Blasien, und Fabian Eckert, Bergwacht Todtmoos.