von Andreas Böhm

Dritter Faißer in Todtmoos: Auch in schwierigen Zeiten ließen es sich die Todtmooser Narren nicht nehmen, zumindest ein klein wenig Fasnacht zu feiern. Vor allem die Kinder sollten nicht zu kurz kommen. An Stelle des sonst üblichen Besuches der Narrenzunft im Kindergarten und in der Schule wurden die Kinder zu einem kurzweiligen Spielenachmittag in den Kurpark eingeladen. Und da Spielen und Toben bekanntlich Hunger macht, gab es für die kleinen Narren leckere Berliner sowie Wurst und Wecken.

Guggemusik weckt den Ort traditionell

Bereits am frühen Morgen, pünktlich um 6:06 Uhr, wurden die Einwohner und Gäste von Todtmoos lautstark vom Gugge-Ensemble geweckt. Diese Tradition wollten die Musiker in diesem Jahr aufrecht erhalten.

Geschafft! Narrenpräsidentin Andrea Malzacher aus Todtmoos hat den Rathausschlüssel ergattert. | Bild: Andreas Böhm

Der sonst übliche Rathaussturm mit allen Todtmooser Zünften beschränkte sich in diesem Jahr auf ein Minimum. Eine närrische Abordnung fand sich laut trommelnd am Nachmittag vor dem Amtssitz von Bürgermeisterin Janette Fuchs ein und hoffte natürlich darauf, das Zepter bis zum Aschermittwoch wieder übernehmen zu können. Der Schlüssel vom Rathaus wurde nach mehrmaliger Aufforderung durch die Narrenpräsidentin Andrea Malzacher von der Bürgermeisterin über den Balkon zu den Narren hinuntergereicht.

Eine kleine Abordnung der Narrenzunft Todtmoos versammelte sich am Todtmooser Rathaus, um bis Aschermittwoch das Zepter zu übernehmen. | Bild: Andreas Böhm

Die zuvor von der Präsidentin verlesene Anklageschrift war coronabedingt recht dünn. Anscheinend sei bereits im vergangenen Jahr seitens der Gemeinde kein Geld für die Spende der Wecken für die Kinder zu Fasnacht vorhanden gewesen, so die vage Vermutung der Präsidentin. Sollte das Geld auch in diesem Jahr knapp sein, würde das Narrengericht einen sofortigen Spendenaufruf starten und weitere Strafmaßnahmen einleiten. Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow und Bürgermeisterin Janette Fuchs konnten zu den Vorwürfen keine schlagkräftigen Argumente liefern.

Viel Spaß hatten die kleinen Narren beim Spielenachmittag der Narrenzunft Todtmoos im Kurpark. | Bild: Andreas Böhm

Der Kindernachmittag im Kurpark war ein großer Erfolg. Zahlreiche kleine Narren fanden sich ein. Die Mitglieder der Narrenzunft hatten an verschiedenen Stationen tolle Spiele vorbereitet. Mit Eifer übten sich die Kinder im Eierlaufen und bei vielen weiteren Aktivitäten.

Ganz offiziell wurden laut Bürgermeisterin Wurst und Wecken von der Gemeinde spendiert. Die Berliner gab es gratis vom Café Zimmermann.