von Andreas Böhm

Die CDU liegt in Todtmoos sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen an der Spitze und erhielt 37,35 bzw. 27,92 Prozent der gültigen Stimmen. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 muss sie jedoch Verluste hinnehmen. 2017 entfielen auf die CDU noch 44,3 bzw. 39,1 Prozent. Die SPD hingegen kann in Todtmoos im Vergleich zur letzten Wahl zulegen. Das Ergebnis bei den Erststimmen liegt bei 18,83 Prozent und bei den Zweitstimmen bei 19,76 Prozent. ( 2017: 16,1 bzw. 13,6 Prozent). Die Grünen können ihr Ergebnis vor allem bei den Zweitstimmen leicht auf 15,22 Prozent verbessern. Leichte Zugewinne kann auch die AfD auf Platz vier verbuchen. (2017: 12,1 Prozent der Zweitstimmen, 2021: 13,31 Prozent). Die Wahlbeteiligung steigt leicht auf 73,73 Prozent.