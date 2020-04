von Andreas Böhm

Atemschutzmasken für den privaten Gebrauch näht derzeit Tatiana Hofschröer in Todtmoos. Ihr Ehemann Ludger Hofschröer, der in Todtmoos im Gemeindevollzugsdienst arbeitet, konnte die Masken schon praktisch anwenden. Die Masken sind aus hochwertigem, elastischem Baumwollstoff gefertigt und können nach dem Waschen mehrfach verwendet werden. Normalerweise betreibt Tatiana Hofschröer in Todtmoos ein Studio für Wellnessmassagen, Kosmetik und Fußpflege.