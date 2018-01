Todtmoos Schlittenhunderennen fällt aus

Todtmoos sagt wegen Schneemangel die fürs Wochenmende angekündigte Großveranstaltung ab. Husky-Trekking, Wanderungen und Kinderprogramm finden statt.

Das vom 26. bis 28. Januar in Todtmoos geplante Internationale Schlittenhunderennen mit Austragung der Deutschen Meisterschaft in der Mitteldistanz muss aufgrund der aktuellen Wetterkapriolen abgesagt werden. Dies teilt die Gemeindeverwaltung Todtmoos mit. "Es ist für diese Jahreszeit zu warm und definitiv zu nass. Es mangelt an Schnee für die bis zu 45 Kilometer langen Strecken." Gemeinsam hätten sich die Veranstalter Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg (SSBW), Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine (VDSV) und die Gemeinde Todtmoos zu dieser Entscheidung durchgerungen.

Für die Gäste findet das Begleitprogramm von Freitagabend bis Sonntag, 26. bis 28. Januar, statt: Ab Freitagabend können Besucher Huskys hautnah im Alten Kurpark erleben. Für Interessierte steht Husky-Trekking mit dem Veranstalter Huskytouren Hochschwarzwald auf dem Programm. Eine Fackelwanderung bringt Interessierte am Freitagabend um 17 Uhr vom Zentrum Todtmoos ins höher gelegene Renngelände. Denn einige Musher werden mit ihren Huskys vor Ort sein. Es gibt Einführungen zum Sport, zu den Gespannen und den Huskys. Am Samstagabend ab 20 Uhr wird zur Party mit der Band Hochwild in die Wehratalhalle geladen. Der Wintermarkt in Todtmoos wird am Samstag und Sonntag in verkleinertem Rahmen stattfinden.

Geplant war mit dem Internationalen Schlittenhunderennen ein Rennen mit 114 angemeldeten Teilnehmern aus zehn Nationen, die auch die Deutsche Meisterschaft in der Mitteldistanz mit 35 bis 45 Kilometer Länge unter sich austragen wollten.