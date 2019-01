Todtmoos vor 8 Stunden

Das Schlittenhunderennen in Todtmoos bringt ein Stück Alaska in den Schwarzwald

Das Schlittenhunderennen zog am Wochenende Tausende Besucher nach Todtmoos. In diesem Jahr wurden auch Sprintwettkämpfe der Deutschen Meisterschaft auf dem Schwarzenbach Trail ausgetragen. An den Start gingen 145 Teams mit 1000 Schlittenhunden.