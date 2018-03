Todtmoos Akkordeonorchester feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einer besonderen Hauptversammlung

Das Akkordeonorchester Todtmoos feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einer besonderen Hauptversammlung, zu der auch die Gründungsmitglieder eingeladen worden sind.

40 Jahre Akkordeonorchester Todtmoos – mit einer Hauptversammlung in einem etwas anderem Rahmen, zu der auch die Gründungsmitglieder eingeladen worden waren, begingen die Musiker das Jubiläum. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Susanne Jehle gewählt, die anderen Vorstandsmitglieder um die Vorsitzende Anna Kisner im Amt bestätigt. Und es galt, Ehrungen vorzunehmen.

Feierlich hatten die Verantwortlichen anlässlich des 40-jährigen Bestehens den Veranstaltungssaal geschmückt, an den Wändern hingen Plakate aus vergangenen Jahren, alte Fotos und Zeitungsausschnitte lagen aus. Die jüngsten Musiker eröffneten die Hauptversammung mit Beethovens "Ode an die Freude". Mit Erika und Ludwig Jehle, Reta Krause und Erika Ruh waren einige der 15 Gründungsmitglieder erschienen, auch der Gründungsvorsitzende Arnold Baumgartner war zugegen.

Elf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind derzeit im Jugendensemble aktiv. Sieben Kinder, fünf am Akkordeon und zwei am Keybord, werden ausgebildet. Zweimal begeisterte das Jugendensemble im vergangenen Jahr die Zuhörer in der Wehrawaldklinik und gestaltete den Waldgottesdienst mit. Der Ausflug an den Titisee wurde mit einem Konzert im Kurgarten am Seeufer verbunden, bei dem die junge Sängerin Luisa Abend wieder einmal glänzte. Und beim Weihnachtskugelblasen unterhielten die jungen Musiker mit einem buntgemischten Weihnachtsprogramm.

In diesem Jahr stehen ein Konzert im Alten Kurpark sowie ein Auftritt beim Kirchenkonzert anlässlich des Jubiläums der Gemeinde auf dem Programm, auch ein Konzert in der Wehrawaldklinik ist geplant. Zudem bereiten sich einige der jungen Musiker auf Wertungsspiele vor.

Nur ein neues Gesicht gibt es im Vorstand: Susanne Jehle. Sie wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, nachdem Nadine Krießler ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Die Vorsitzende Anna Kisner, Schriftführerin Monika Schmidt sowie die Beisitzer Eduard Kisner und Svetlana Serengovkaja wurden wiedergewählt. Kassiererin Sindy Tittelbach bleibt ebenfalls im Amt, die Wahl des Kassierers steht turnusgemäß erst im kommenden Jahr an.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Georg Meyer und Aylin Metin ausgezeichnet, Min Heger Mary und Sönmez Jasemen gehören dem Verein seit fünf Jahren an. Der besondere Dank von Anna Kisner galt den Passivmitgliedern Dieter Stoll (10 Jahre), Rudolf Haselwander, Annette Luxenburger, Hanspeter Schmidt, Werner Zimmermann (25 Jahre) , Edwin Deutschmann und Ulrich Renz (30 Jahre) für ihre langjährige Unterstützung des Vereins. Im Anschluss an die Hauptversammlung blieb man noch zusammen, um das Jubiläum zu begehen.

