Seit 65 Jahren sind Frida und Oskar Rohr verheiratet, am gestrigen Montag feierten sie ihre Eiserne Hochzeit. Oskar Rohr, heute 92 Jahre alt, kann sich nicht an eine weitere Eiserne Hochzeit in Ewattingen erinnern.

Ein Jahr vor ihrer Hochzeit hatten sich Frida und Oskar Rohr eine Wohnung gemietet, durften aber erst nach ihrer Hochzeit einziehen. Vier Jahre später, im Jahr 1962, kauften sie dann die alte Schule und machten sie zu ihrem neuen und eigenen Zuhause. Vier Kinder, die Töchter, Anita, Claudia und Barbara sowie Sohn Erich hat das Ehepaar. Für die Familie war es ein schwerer Schlag, als der Sohn im Alter von 17 Jahren durch einen Unfall starb.

Frida Rohr arbeitete nach dem Besuch der Volksschule als Küchenhilfe und in der Landwirtschaft des „Hirschen“. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, der glücklicherweise in der Nachbarschaft wohnte. Oskar Rohr besuchte nach der Volksschule die landwirtschaftliche Berufsschule und Gewerbeschule in Bonndorf. Er wurde Müller in der Wutachmühle und arbeitete nebenbei auch noch in der Säge mit. Später wechselte er mehrfach seine Arbeitsstellen: Tätig war er im Aluminiumwerk Singen, in der Uhrenfabrik Keller (Villingen) und bei Sulzer (Winterthur, Schweiz), bevor er zur Fürstenberg-Brauerei nach Donaueschingen kam. 46 Jahre war Oskar Rohr dort Fahrer und später Zapfer bei Besichtigungen.

Die Augenprobleme von Frida Rohr – sie ist stark sehbehindert, führte das Paar vier Mal ans Tote Meer zu einer Klimatherapie. Bei einem der Rückflüge gab es Probleme an der Passkontrolle – ihr Vorname war auf dem Flugticket falsch geschrieben und passte deshalb mit dem Reisepass nicht überein. Groß sei damals die Aufregung gewesen, erinnert sich das Jubiläumspaar.

Oskar Rohr ist leidenschaftlicher Sammler: So hat er viele Biergläser und Bierflaschen zusammengetragen, in der großen Scheune stehen zudem viele alte landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Geräte.

Auch das Engagement in Vereinen gehört zu ihrem Leben: Sie ist seit 49 Jahren Mitglied im Landfrauenverein Ewattingen. Rund 40 Jahre war er bei der Feuerwehr und sogar 50 Jahre im Skiclub. Das DRK Ewattingen gründete er mit.

Ihr besonderes Fest feiern Frida und Oskar Rohr unter anderem auch mit drei Enkelkindern sowie drei Urenkelkindern.