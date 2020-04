von Thomas Güntert

1955 Kilometer sind es vom 670 Meter hoch gelegenen Stühlinger Kalvarienberg bis zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela. Die gelbe Jakobsmuschel weist zwischen Schwaningen und Stühlingen den Weg auf der rund 400 Kilometer langen Teilstrecke von Rothenburg ob der Tauber nach Waldshut. Ein Kreuzweg mit 16 Stationen führt von Schwaningen hinauf zu einem besonderen Ort der Stille mit der Gebets- und Wallfahrtskapelle „Heilig Kreuz“.

Von der kleinen Kapelle auf dem Stühlinger Kalvarienberg bis zum Wallfahrtsort Santiago de Compostela sind es 1955 Kilometer. | Bild: Thomas Güntert

Deren Geschichte geht auf das Jahr 1709 zurück, als das 30 Quadratmeter kleine Gotteshaus und der Kreuzweg auf Initiative des Schwaninger Stifters Johann Georg Widmer gebaut wurden. Vier Jahre nach der Weihe am 20. Oktober 1726 baute Christian Widmer, ebenfalls aus Schwaningen, zur Förderung der Wallfahrt noch ein Mesnerhaus dazu. Wie aus dem Kirchenführer von Brigitte Matt-Willmatt zu erfahren ist, wurden die zur Heiligen Messe benötigten Utensilien immer auf dem Mesnerhof aufbewahrt, um vor „Strolchen“ sicher zu sein. Geblieben sind davon ein Kelch, ein Meßgewand und ein altes Meßbuch.

Eggingen Frauen aus Eggingen und Stühlingen stellen Schutzmasken Marke Eigenkreation her Das könnte Sie auch interessieren

Über Generationen entwickelte sich aus dem einfachen Holzbau der heutige Kalvarienberghof, der von der Familie Büche über sechs Generationen bewirtschaftet und vor zehn Jahren von der Familie Biermann übernommen wurde. Die Hofbesitzer waren früher auch Mesner und übernahmen auch die Renovierungsarbeiten an der steinernen Kapelle, die im Schutz von zwei mächtigen Linden steht. Die ältere wurde bereits beim Bau der Kapelle gepflanzt, die jüngere vom ehemaligen Kalvarienberghofbauer Sebastian Büche.

Die Kapelle Die Kalvarienberg-Kapelle zwischen Schwaningen und Stühlingen bietet rund 30 Personen Platz. Mesner ist Dietrich Dilger aus Schwaningen. 2019 hat Pfarrer Karl Michael Klotz dort den Gottesdienst an Christi Himmelfahrt gefeiert. Seit 2018 gibt es um den Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi eine Andacht mit Tiersegnung. Zudem treffen sich die Gläubigen von April bis Oktober in der Kapelle zu Gottesdiensten. Weitere Informationen im Internet (www.se-eggingen-stuehlingen.de).

Im 19. Jahrhundert hatte der damalige Pfarrer die Kapelle abbrechen lassen wollen, weil ihm der Weg dort hinauf zu beschwerlich war. Doch die Kapelle blieb stehen. Zur Einschmelzung abgegeben werden musste im Zweiten Weltkrieg allerdings die 50 Kilo schwere Glocke, die 200 Jahre zuvor zu Ehren des Heiligen Josef in der Rheinauer Klosterkirche geweiht wurde.

Gelübde und Glockenweihe

1952 wurden der Dachstuhl erneuert und die Schindeln gegen Ziegel ausgetauscht. Am 15. Juli 1959 schlug dann der Blitz in die Kapelle ein. Obwohl Johann Büche das Feuer mit der Baumspritze löschen konnte, musste auf dem sechseckigen Dachreiter der obere Teil des zwiebelförmigen Türmchens erneuert werden. Die Bevölkerung spendete im Jahr 1983 ein 20 Kilo schweres Glöcklein, das von der Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei mit der Inschrift „Schenk uns einen guten Tod“ aus Bronze gegossen wurde. Zufällig kam der heute 91-jährige Lottstetter Rennrad-Pionier Alfred Böhler bei seiner Ausfahrt am 1. Mai bei der festlichen Glockenweihe vorbei, die von Pater Joachim Salzgeber aus Einsiedeln zelebriert wurde. Da die Lottstetter Bevölkerung aufgrund eines Gelübdes jedes Jahr eine Wallfahrt nach Einsiedeln macht, war Böhler von der Glockenweihe so sehr beeindruckt, dass er fortan jedes Jahr und bei jedem Wetter am Karfreitag mit Lottstetter Radfahrern zur Kalvarienberg-Kapelle fuhr.

Seit rund 35 Jahren kommen Rennradfahrer vom Jestetter Zipfel jedes Jahr am Karfreitag zur Kalvarienbergkapelle und zünden dort ein Kerzchen an. Bilder: Thomas Güntert

Mittlerweile fährt auch der Veloclub aus der Lottstetter Nachbargemeinde Rafz jeden Karfreitag mit einer großen Gruppe zur kleinen Stühlinger Kapelle. Dieses Jahr war aber alles anders: die Schweizer Velofahrer durften nicht über die Grenze; deshalb kamen nur Lottstetter Radfahrer alleine oder zu zweit. Allerdings mussten sie einen Umweg von rund einer Stunde über deutsches Gebiet machen, der über einen zweiten Kreuzweg vorbei an der Erzinger Bergkapelle führte.