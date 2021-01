von Yvonne Würth

Erinnerungen an die Wiedererhebung zur Stadt und das mehrtägige Stadtfest in Stühlingen mit großem Freilichtspiel 1950 teilt Arnfried Winterhalder gerne. Für diese Zeitung öffnet er sein Archiv. Sein Vater Berthold Winterhalder (Jahrgang 1909) hatte damals die Gesamtleitung des Freilichtspiels inne. Er war am 10. April 1949 Mitbegründer der Stühlinger Laienspielschar, aus der die heutige Heimatbühne entstand.

Am 30. Juli 1950 feierte Stühlingen die Wiedererhebung zur Stadt. Im Bild aus dem Archiv von Arnfried Winterhalder sind die Redner zu sehen (von links): Fürstlicher Oberforstrat Zwierlein, Stadtpfarrer Ullrich, Prinz Max zu Fürstenberg und Weihbischof Burger. Am Rednerpult steht Bürgermeister Jakob Limberger. | Bild: privat

Das Stadtfest im Juli 1950: Vier Tage lang wurde gefeiert. Als Höhepunkt war das Freilichtspiel „Als Stühlingen Stadt ward“ von Friedrich Singer aus Baden-Baden von 3500 Besuchern auf dem Rathausplatz gesehen worden.

Arnfried Winterhalder öffnete sein Archiv und erinnerte an das Freilichtspiel und das Stadtfest 1950. Auf dem Bild ist er Mitspieler des Freilichtspiels: „Im Bur si Recht“, das er im Jahr 2012 anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Stadterhebung maßgeblich organisierte und damit in die Fußstapfen seines Vaters trat. | Bild: Tobias Würth

Der SÜDKURIER schrieb am 1. August 1950: „Prächtige Pferde trugen Burgfrauen, Ritter, Landgraf und Jagdgehilfen durch die Tore der Stadt. Aus den Türen der Häuser kamen die Mitwirkenden in ihren farbenfrohen Gewändern. Ohne Stockung und mit einer Leichtigkeit, die nur durch die Hingabe und Liebe zu einer Sache entsteht, rollten die drei Akte des Spiels ab.

Der Ehrenteller ist ein Unikat und wurde Berthold Winterhalder als Dank von der Stadt für sein Engagement überreicht. Er hatte Regie geführt beim großen Heimattheater „Als Stühlingen Stadt ward“. Sowohl der Ehrenteller als auch das Festabzeichen wurden in der damals noch intakten Ziegelhütte zwischen Stühlingen und Eberfingen gebrannt. | Bild: Archiv Arnfried Winterhalder

Zum Schluss war Stühlingen Stadt, der böse Ritter Kunz von Ewattingen seiner gerechten Strafe zugeführt und der Beifall groß und herzlich. Er galt dem Verfasser des Stückes, den zahlreichen Mitwirkenden und dem Spielleiter Berthold Winterhalder.“ Als Dank erhielten die Mitwirkenden am Abend drei Glas Bier und einen Schübling.

Die Stühlinger Stadtlinde wurde im Jahr 1950 im Rahmen der Feierlichkeiten zur Wiedererhebung der Stadt Stühlingen im Judenwinkel gepflanzt und steht heute noch vor dem Haus Maier. | Bild: Archiv Arnfried Winterhalder

Der Ablauf der Festtage: Bereits am Samstag war die Gefallenenehrung auf dem Friedhof unter Mitwirkung der Stadtmusik und des Sängerbundes. Hauptlehrer Robert Moß hielt die Gedächtnisrede. Danach spielte die Stadtmusik dem im Krankenhaus wohnenden Ehrenbürger Weihbischof Wilhelm Burger ein Ständchen.

Chronologie der Stühlinger Stadtrechte 1262 Eberhard I., Landgraf von Lupfen-Stühlingen, erhob Stühlingen gleich nach seinem Amtsantritt, nachdem sein Vater im Jahr 1256 gestorben war, zur Stadt. Dies schreibt der Heimatforscher und Stühlinger Ehrenbürger Gustav Häusler. Eine Gründungsurkunde liegt zwar nicht vor, jedoch ein Vertrag zwischen Eberhard und seinem Bruder Heinrich aus dem Jahr 1262. Dieses Datum der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes als Stadt wird daher als das Jahr der Verleihung des Stadtrechts angenommen. Der Zusammenhang des Ensembles Stadt Stühlingen und Schloss Hohenlupfen wurde im Theaterstück „Als Stühlingen Stadt ward“ von 1950 verarbeitet. 1921 Während der Weimarer Republik, der Großherzog hatte nach dem Ersten Weltkrieg 1918 endgültig auf den Thron verzichtet, gab es Konzepte zur Errichtung eines Zentralstaates. Die Badische Gemeindeordnung von 1921 sah nur für Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern, ohne Rücksicht auf historische Traditionen, das Stadtrecht vor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1946 mit der neugestalteten Badischen Gemeindeordnung die NS-Bestimmungen ausgemerzt, erst der Passus vom 23. September 1948 brachte die Wende. 1950 Mit einem mehrtägigen Stadtfest am letzten Juli-Wochenende 1950 wurde die Wiedererlangung der Stadtrechte für Stühlingen groß gefeiert. „Ohne den Einsatz vom damaligen Bürgermeister Jakob Limberger, die Stadtrechte zurückzubekommen, hätte das große Stadtjubiläum 2012 nicht stattfinden können“, erläutert Arnfried Winterhalder. Ehrengäste beim Festspiel Staatspräsident Wohleb, Freiburg, Weihbischof und Ehrenbürger Wilhelm Burger, Freiburg, Prinz Max zu Fürstenberg, Donaueschingen, Minister Schüly und Kirchgäßner, Stuttgart, Landrat Seiterich, Waldshut, Bundestagsabgeordneter Anton Hilpert, Untereggingen, Landtagsabgeordneter Dietsche, Waldshut, Landtagsabgeordneter Burger, Ewattingen, Oberforstrat Zwierlein, Stühlingen, Altbürgermeister Maier, Immenstaad, Verfasser Rektor Friedrich Singer, Baden-Baden, Vertreter von Städten und Gemeinden, Gemeindepräsident aus Schleitheim. Infos im Internet https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/stuehlingen/erinnerungen-an-die-rebellion-1524-werden-in-stuehlingen-zum-jubilaeum-der-bauernkriege-wach;art372620,10671199

Der Sonntag begann um 6 Uhr mit dem Weckruf durch die Stadtmusik. Im Judenwinkel wurde die „Stadtlinde“ gepflanzt. Anschließend war Empfang der Ehrengäste im Rathaus. In allen Kirchen fand um 9 Uhr ein Gottesdienst statt. In der katholischen Stadtpfarrkirche hielt Weihbischof Wilhelm Burger ein Pontifikalamt mit Ansprache. Der Kirchenchor sang die Messe in G von Franz Schubert.

Für das mehrtägige Stadtfest wurde Stühlingen im Jahr 1950 in die Zeit der Verleihung der Stadtrechte auf 1262 zurückgesetzt. Eigens dafür wurden die beiden Stadttore als Kulisse des Theaterstücks Als Stühlingen Stadt ward von Friedrich Singer aus Baden-Baden aufgebaut, wie bereits 1925 beim Theaterstück „Der Stühlinger Bauernaufstand“. | Bild: Archiv Arnfried Winterhalder

Zur Richtfeier der Siedlung „Neue Heimat“ traf man sich anschließend in der Rappenhalde. Im Anschluss an das Festspiel überreichte Staatspräsident Wohleb die Stadtrechtsurkunde des Herrn Minister des Innern an Bürgermeister Jakob Limberger. Am Abend war Tanz auf der Festwiese beim Hotel „Post“. Die Vereine bewirteten. Der Montag wurde gemächlich mit dem Kinderfest sowie Unterhaltung mit Tanz auf der Festwiese verbracht. Eine zweite Aufführung des Theaters fand am folgenden Sonntag statt.

Das Festabzeichen (Bild) sowie das Unikat des Ehrentellers wurden in der 1950 noch intakten Ziegelhütte zwischen Stühlingen und Eberfingen gebrannt. Der Ehrenteller wurde Berthold Winterhalder als Dank von der Stadt für sein Engagement überreicht. Er hatte Regie geführt beim großen Heimattheater Als Stühlingen Stadt ward. | Bild: Archiv Arnfried Winterhalder