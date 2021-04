von Bernhard Lutz bernhard.lutz@suedkurier.de

Das Wutachtal wird für die Blumberger Bahnbetriebe und die Stadt Blumberg immer wichtiger. Grund ist der zunehmende Schülerverkehr auf der Schienenstrecke, welche die Stadt Blumberg seit 1977 gepachtet hat. Jetzt sind drei neue Haltepunkte geplant: in Horheim und Ofteringen sowie im Stühlingen-Eberfingen.

Gut genutzt wurde 2019 gleich die erste Fahrt der Wutachtalbahn bis Stühlingen. Gezählt wurden immerhin 40 Schüler, die statt dem Bus die Bahn nutzten. | Bild: Gerald Edinger (Archiv)

„Ziel ist es, in den nächsten vier Jahren die Strecke so weit zu ertüchtigen, dass ein Zug sie statt mit Tempo 30 mit 80 Stundenkilometern befahren kann“, umreißt der Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, Christian Brinkmann, das mittelfristige Ziel. Einige Bahnübergänge seien technisch noch nicht gesichert. Derzeit ist Brinkmann dabei, die für die Bahnübergänge nötigen Kreuzungsverträge mit den Straßenbaulastträgern, also der Stadt Stühlingen, der Gemeinde Wutöschingen und dem Land abzuschließen.

Anfänge als Museumsbahn

Nach dem Start als reine Museumsbahn zwischen Blumberg-Zollhaus und Weizen folgten strategische Erweiterungen. So kaufte die Stadt Blumberg die 16 Kilometer Schienenstrecke von Blumberg bis Hintschingen, wo die Trasse in die Schwarzwaldbahn (Offenburg-Konstanz) mündet. Nach Westen pachtete die Stadt schon unter Bürgermeister Clemens Stahl (1990 bis 2001) die 20 Schienenkilometer zwischen Weizen und Lauchringen für 25 Jahre. Nun wurde der Pachtvertrag bis 31. Dezember 2033 verlängert.

Die Schülerzüge

Erster Schritt war 2013 der Bau eines Bahnsteigs in Wutöschingen, um Schülerzüge von Waldshut bis Wutöschingen fahren zu lassen. Die dortige Alemannenschule als Gemeinschaftsschule wird auch von Schülern aus Waldshut besucht. In einem zweiten Schritt wurde der Bahnhaltestelle Eggingen reaktiviert.

Die Taktung

Im bisher dritten Schritt wurde in Stühlingen ein Haltepunkt an der Realschule gebaut. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 fahren die Schülerzüge von Waldshut bis Stühlingen. An Schultagen verkehren nach Angaben von Christian Brinkmann mittlerweile vier Zugpaare; außerdem in der Saison der Museumsbahn an Sonn- und Feiertagen zwei Zubringer-Zugpaare nach Weizen.

Die Wutachtalbahn Erbaut wurde die Bahnlinie im Wutachtal in den Jahren 1887 bis 1890 als strategische Bahn für das Militär, um deutsche Truppen und Kanonen auf deutscher Seite bis in die Nähe von Belfort (Frankreich) transportieren zu können. Deshalb hieß die Bahn im Volksmund zunächst „Kanonen-Bahn“. 1977 wurde die Strecke als Museums-Bahn auf dem 25 Kilometer langen Abschnitt von Blumberg-Zollhaus bis Weizen in Betrieb genommen. Die Trasse überwindet 230 Höhenmeter, führt über fünf Viadukte und durch sechs Tunnels.

„Seit 2018 haben wir jährlich rund 250.000 Euro in die Sanierung des Oberbaus gesteckt; 75 Prozent davon sind Landeszuschüsse. 2019 kamen für zwei Bahnübergangs-Sicherungsanlagen noch mal rund 350.000 Euro und für den Haltepunkt Stühlingen rund 160.000 Euro dazu“, sagt Christian Brinkmann. Auch hier gab es Zuschüsse von Kommunen und Land.

Ziel ist Kostendeckung

Bei einem Trassenpreis von derzeit 6,40 Euro pro Zug-Kilometer und rund 28.000 Zugkilometern erlöst die Untere Wutachtalbahn laut Christian Brinkmann rund 179.000 Euro jährlich. Der Geschäftsführer betont: „Die Bundesnetzagentur genehmigt unsere Trassenpreise. Nach deren Vorgabe dürfen diese nur so hoch sein, dass die Kosten gedeckt werden und wir noch einen kleinen Gewinn machen.“