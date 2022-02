von Yvonne Würth

In Stühlingen gibt es einen neuen Verein. Die Bachhäxe werden am Schmutzigen Donnerstag erstmals auf den Stühlinger Straßen in Bluse und Kleid in Erscheinung treten. Mit der Fertigstellung ihrer Maske lassen sie sich noch Zeit.

„Oh Kind, halt dich in der Vollmondnacht vom Wasser fern, die Bachhexen treiben ihr Unwesen.“ Die Hexenverfolgung machte auch in Stühlingen nicht halt, erklärt der Vorsitzende der Stühlinger Bachhäxe, Jonas Neumann, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Daraus sponn er zusammen mit den weiteren Gründungsmitgliedern Melanie Glauser, Jamsin Neumann, Rosemarie Neumann, Sonja Weißbach und Valentina Weißbach die Sage der Bachhäxe. So sollen einige mutige Frauen ihren Verurteilungen, Folterungen und letztlich dem Feuertod entkommen sein. Es habe immer wieder Schreie und abscheuliche Schwefelgerüche entlang der Stühlinger Gewässer geben.

Jonas Neumann: „Einigen Berichten zufolge seien auch vermehrt in Vollmond-Nächten Feuerscheine entlang der Gewässer zu sehen gewesen sein. Jedoch wurden diese tapferen Leute, die dem Feuerschein auf die Spur gegangen sind, nie wieder gesehen. Wurden sie etwa verhext?“

Jonas Neumann wurde die Fasnacht in die Wiege gelegt, mit den Bachhäxe möchte er sich einen lange gehegten Traum erfüllen, einen eigenen Verein zu haben, der Jung und Alt anspricht. „Wie auch meinen Gründungsmitgliedern ist es auch mir als Häxemeister sehr wichtig, gemeinsam mit den restlichen Stühlinger Vereinen ein großes Ganzes zu sein. Dass dies nicht von heute auf morgen klappt, ist natürlich klar, aber wie heißt es so schön, kommt Zeit kommt Rat.“

Ganz in schwarz und türkis

Zeit lassen sich die Stühlinger Bachhäxe auch angesichts der Corona-Pandemie. Gegründet wurde der Verein bereits im Mai 2021, das Häs befindet sich noch im Entstehungsprozess, soll aber zum Premierenauftritt am heutigen Donnerstag soweit sein, dass die noch kleine Hexenschar fröhlich auf den Stühlinger Straßen in Erscheinung treten kann.

Die Clique Die Bachhäxe Stühlingen erblickten im Mai 2021 das Licht der Welt. Die Fasnachtsclique besteht aktuell aus sieben Hästrägern im Alter zwischen 18 und 70 Jahren sowie dem Narrensamen, vier Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren. Vorsitzender und Häxemeister ist Jonas Neumann, Kalvarienbergstraße 8 in Stühlingen. Er ist unter der Telefonnummer 0151/46 56 81 32 oder per E-Mail (vorstandstuehlingerbachhaexe(@)gmail.com) zu erreichen.

Die Maske der Hexen werde allerdings erst im Laufe des Jahres fertig werden, so Jonas Neumann. Die Vereinsfarben sind türkis und schwarz. Die Bekleidung einer Bachhäxe besteht aus einer schwarzen Bluse mit türkisfarbenen Ärmeln, einem schwarzen Rock mit türkiser Schürze, zwei verschiedenfarbigen Socken und Strohschuhen. Die Einzelfigur des Häxemeisters wird im Laufe der Zeit folgen.