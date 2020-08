von Yvonne Würth

Das Sommerferienprogramm in Stühlingen ist durch die Bereitschaft von Einzelpersonen und einem Verein trotz der hohen Auflagen während der Corona-Pandemie möglich geworden. Mit gleich zehn Angeboten unter dem Titel „Kinderstark“ ist Jasmin Müller (32) aus Stühlingen-Lausheim beteiligt. Sie engagiert sich, damit auch in diesem Sommer für die Kinder aus der Hohenlupfen-Stadt etwas Besonderes geboten ist.

Bis 21. August lädt Jasmin Müller Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren zu Ferienabenteuern ein: „Liebe Kinder, liebe Eltern, in diesem ganz besonderen Jahr, wo vieles Kopf steht, sollt ihr/sollten eure Kinder trotzdem die Möglichkeit haben, an einem Ferienprogramm teilzunehmen.“ Im Freien können sie den Rettungswagen der Bergwacht erkunden, auf Schatzsuche gehen, den wilden Westen erobern, auf dem Lindenhof Kühen ganz nah sein und den Ursprung der Milch erkunden, in der Kreativwerkstatt Textilien bemalen, den Wald entdecken, als Meerjungfrauen basteln, einmal in einer reinen Jungen-Gruppe als Handwerker ein Vogelhaus bauen oder als Waldarbeiter richtig durchstarten.

Kontakt Die Sozialpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin Jasmin Müller (32) wohnt Im Zinken 13 in Lausheim. Sie ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0174/199 41 92 sowie per E-Mail (mueller_jasmin@gmx.de).

Alle Angebote finden in und um Lausheim statt. Kinder sind Jasmin Müller einfach wichtig. Nach der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin wollte sich die 32-Jährige mehr auf die Arbeit mit Kindern spezialisieren und lernte weiter. Nach dem Studium zur Sozialpädagogin und einer Auszeit, in der sie ein halbes Jahr lang Australien, Neuseeland und Fidschi erkundete, arbeitet sie aktuell im Krankenhaus Waldshut und an der Alemannenschule Wutöschingen. Als weiteres berufliches Standbein ist ihr großes Ziel, Motto-Kindergeburtstage professionell anzubieten. Unter dem Namen „Kinderstark“ möchte sie einerseits Kindern ein schönes Aufwachsen ermöglichen, andererseits auch die Eltern entlasten: „Weg vom Bildschirm, raus in die Natur, wir auf dem Land leben so schön, besser kann man es ja nicht haben.“

In Vereinen engagiert

Privat ist die Sozialpädagogin aktiv im Musikverein Lausheim, dem Verein Kultur sucht Lausheim sowie im Verein Jung und Alt – attraktives Dorfleben Mauchen. Außerdem unterstützt sie den Verein Human Dreams (www.humandreams.org). Im Oktober 2017 organisierte sie mit dem Verein Kultur sucht Lausheim ein Benefizfrühstück. Dessen Erlös, 5000 Euro, wurden an ein Kinderhospiz im Allgäu sowie den Verein Human Dreams gespendet.