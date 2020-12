Der Aufbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Rickenbach kommt in die Gänge. In seiner jüngsten Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt im kommunalen Netz für schnelles Internet vergeben. Dabei sollen auf einer Länge von zwölf Kilometern Rohre für 230 Hausanschlüsse verlegt werden.

Das schnelle Internet kommt nach Rickenbach. Im Bild ein Banner bei Berga­lingen. Der erste Bauabschnitt für das kommunale Netz soll im Frühjahr 2021 beginnen. | Bild: Peter Schütz

Die Ausschreibung der Arbeiten im ersten Bauabschnitt erfolgte in zwei Losen. Für die Erd-, Leerrohrverlegungs- und Straßenbauarbeiten ab dem Gewerbegebiet Schaffeld in Rickenbach via Ortsnetz Willaringen bis zur Backbonetrasse des Landkreises Waldshut in Bergalingen (Los 1) hat die Firma Schmid aus Wallbach für 1,6 Millionen Euro den Zuschlag erhalten. Die Kostenberechnung lag bei 1,8 Millionen Euro. Für dieselben Arbeiten in den Ortsteilen Jungholz und Egg (Los 2) hat die Firma Gugelberger aus Hottingen für 1,9 Millionen Euro als wirtschaftlichster Bieter den Zuschlag erhalten. Die Kostenberechnung wurde dabei um ein halbes Prozent überschritten.

Das Ausbauprojekt Schnelles Internet Die schlechtesten Netzgeschwindigkeiten liegen in den Ortsteilen Jungholz, Egg, Hütten und Rüttehof vor. Deshalb ist vorgesehen, im Abschnitt eins die Verbindung von Rickenbach über Willaringen nach Bergalingen, in Jungholz und Egg auszubauen. Im zweiten Abschnitt erfolgen die Anbindung und der Ausbau der Ortsteile Alktenschwand, Hütten, Rüttehof, Strick und Glashütten. Im dritten Abschnitt folgen Anbindung und Ausbau in Hottingen, Wieladingen und Schweikhof. Wann in Rickenbach mit schnellem Internet gerechnet werden kann, ist noch offen. Erste Bauabschnitte könnten 2022 fertiggestellt sein. Die Kosten Rund 4,1 Millionen Euro soll die Verlegung des Breitbandnetzes auf dem Gemeindegebiet von Rickenbach kosten. Dafür gibt es 50 Prozent oder zwei Millionen Euro an Fördermitteln vom Bund und 40 Prozent oder 1,6 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Die Gemeinde Rickenbach trägt einen Eigenanteil von zehn Prozent, also rund 410.000 Euro. Die Rohre Beim Einbau der Leerrohre soll eine farbige Kennzeichnung der Rohrverbunde des Kreisbackbones gewährleistet sein. Dies waren die Anforderungen an eine Förderung der Trasse. Konkret heißt dies: Im Rohrgraben ist der Rohrverbund des Landkreisbackbones immer ganz außen am Grabenrand positioniert. Dadurch ist die Identifikation des Backboneverbunds jederzeit leicht möglich. Unterstützt wird dies durch die graue Mantelfarbe des Backboneverbunds, diese Farbe wird nur einmal verwendet. Die Verlegung der Leerrohre und Kabel erfolgt im Bereich der Fahrbahnen und Bankette in offener Bauweise.

Wann die Arbeiten aufgenommen werden, ist witterungsabhängig. Vorgesehen ist das Frühjahr 2021. Aktuell ist die Firma Lienhard mit den Verlegungsarbeiten des Backbonenetzes – das ist der Hauptstrang, der die Gemeinden im Landkreis Waldshut miteinander verbindet – von Egg bis Rüttehof beschäftigt. Gebaut hat Lienhard die Trasse von Egg bis zum Fernsehturm bei Jungholz, in Bergalingen bis zum Hochbehälter sowie vom Sportplatz Bergalingen bis Hütten. „Mit dem Baufortschritt sind wir zufrieden“, sagte Joachim Baumeister von Tillig Geomatics im Gemeinderat.

Der zweite Bauabschnitt des kommunalen Netzes für Hütten, Rüttehof, Glashütten, Strick und Altenschwand wird nächstes Jahr ausgeschrieben, Baubeginn könnte 2022 sein. Der dritte Bauabschnitt Hottingen, Wieladingen und Schweikhof kommt voraussichtlich 2023 als Letztes dran. Die Gemeinde Rickenbach geht also im Jahrestakt vor. Das Backbonenetz des Landkreises soll laut Baumeister Dietmar Zäpernick bis Ende 2021 fertig sein, ein Signal kann möglicherweise bereits 2022 empfangen werden. Davon könnte Egg als erster Ortsteil der Gemeinde Rickenbach profitieren. Dort gibt es, wie in Jungholz, Hütten und Rüttehof, die schlechtesten Netzgeschwindigkeiten im Gemeindegebiet.

Im Sommer ist im Bereich Egg mit der Verlegung der ersten Leerrohre gleichzeitig mit der Verlegung der Backbone-Leitungen des Landkreises begonnen worden. Durch die Mitverlegung auf einer Länge von sieben Kilometern sollen Synergieeffekte für die Verlegung des Gemeinde- und Kreisnetzes erzielt werden. Der Clou in Rickenbach: „Es gibt keine Anschlussgebühren“, erklärte Bürgermeister Dietmar Zäpernick am Dienstag. Denn Rickenbach kommt in den Genuss der Bundesförderung für Hausanschlüsse. Dadurch müssen die Kosten nicht auf die Nutzer umgelegt werden.