von Werner Probst

Die Raumschaftsübung der Jugendfeuerwehren Herrschried, Rieckenbach und Görwihl, kurz Herigöst, im Rickenbacher Ortsteil Schweighof war nicht nur für den Feuerwehrnachwuchs eine Herausforderung, sondern auch für die begleitenden Ausbilder. So verpassten gleich mehrere Löschfahrzeuge die Einfahrt zum Übungsort, erst am Ortsende merkten die Fahrer, dass sie die „Brandstelle“ übersehen hatten. Was die Fahrzeugführer ärgerte, war andererseits eine Freude für den Nachwuchs, denn so durften sie einige Minuten länger mit Blaulicht und Martinshorn die Gegend erkunden.

Als dann die Fahrzeuge am angesagten Brand eines Nebengebäudes eines landwirtschaftlichen Betriebs eintrafen, wurden dann die Aufgaben an die bunt zusammengewürfelten Mannschaften übergeben. Mit Wasser aus dem Löschfahrzeug und später dann auch aus einem Wasserbehälter auf einer Wiese, wofür dann eine Tragkraftspritze eingesetzt wurde, ging es nicht nur an die Brandbekämpfung, sondern es wurden auch Riegelstellungen geschaffen, um die angrenzenden Gebäude vor einem Übergreifen des Feuers zu schützen.

Eine besondere Herausforderung für den Feuerwehrnachwuchs war dann die Rettung von zwei Menschenpuppen aus dem Brandobjekt mit dem anschließenden Transport auf Tragen zum Rettungsfahrzeug.

Mit der Tragkraftspritze wurde das Löschwasser zum Brandobjekt gepumpt.

55 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehren kamen an diesem Nachmittag zum Einsatz. Zahlreiche Zuschauer, vielfach auch die Eltern der Jugendfeuerwehrler, verfolgten das Können des Feuerwehrnachwuchses. Die Aufgaben waren teilweise doppelt schwierig, weil man erst bei der Übung den „Nachbarn“ kennen lernte und so sich einander näher kam.

Viel Spass hatte der Feuerwehrnachwuchs an den Strahlrohren.

Am Schluss der Übung zeigten sich Benjamin Vogt und Torsten Wagner von der Rickenbacher Wehr mit dem Übungsverlauf genauso zufrieden, wie Bezirksjugendwart Pattric Grzybek und Gemeinderat Matthias Vogt, der die Grüße der Gemeinde überbrachte. Dankesworte gingen auch an die Familie Schlachter, die das Übungsobjekt zur Verfügung stellten. Im Anschluss an die Übung gingen die Übungsteilnehmer in das Rickenbacher Gerätehaus um bei einem gemeinsamen Essen den Tag gebührend zu feiern, aber auch über den Übungsverlauf zu diskutieren.