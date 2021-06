Bürgermeister Adrian Schmidle präsentierte beim Pressegespräch im Rathaus zusammen mit Annette Müller vom Bauamt den Baufortschritt der „Murger Mitte“. So wird ab Freitag, 2. Juli, der Parkplatz hinter der Sparkasse, von Bad Säckingen aus kommend, über die neu gepflasterte Straße an der Kreuzung Murgtalstraße/Hauptstraße nutzbar sein. Dagegen wird die bisherige Zufahrt entlang der Friedhofsmauer (Ampelbetrieb) gesperrt, da die Randsteineinfassungen beim Friedhof verlegt werden. Von Laufenburg kommend kann dann der Parkplatz bei der Murgtalhalle genutzt werden.

Während die Pflasterung der L 154 vom Weltlädeli bis zur Sparkasse mit Granitsteinen abgeschlossen ist, erfolgt zurzeit die Asphaltierung von der Sparkasse bis zum Friedhof. Im Bild die Murger Mitte mit dem Fontänefeld vor der Freitreppe. | Bild: Reinhard Herbrig

Während die Pflasterung der L 154 vom Weltlädeli bis zur Sparkasse mit Granitsteinen abgeschlossen ist, erfolgt zurzeit die Asphaltierung von der Sparkasse mit Trag-, Binde- und Deckschicht bis zum Friedhof. Diese soll, sofern das Wetter mitspielt, bis zum 19. Juli abgeschlossen sein, da dann der Verkehr wegen der Sperrung der A 98, an der am 20./21. Juli Mäh- und Wartungsarbeiten an den Tunnelröhren stattfinden, durch Laufenburg und Murg geleitet werden wird.

Gleichzeitig erfolgt die Verlegung der Pflastersteine auf den nördlichen und südlichen Gehwegen. Die Bäume entlang der Hauptstraße werden im Herbst gepflanzt. Die Fontäne vor der Freitreppe, das Baumfeld mit Hochbeeten beim Weltlädeli und die Freibad-Zufahrt sind inzwischen fertig gestellt.

Wie Bürgermeister Adrian Schmidle versicherte, ist man beim Bau der Murger Mitte, sowohl im Kosten- als auch im Zeitplan. Das Projekt wurde im April 2020 inmitten der Corona-Pandemie gestartet, so dass die Murger Geschäftswelt die Einschränkungen durch den Baustellenbetrieb weniger hart getroffen hat.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 5,5 Millionen Euro, in denen eine Million Euro für die notwendige Erneuerung von Kanalisation, Wasser, Gas, sowie von Leerrohren für mögliche spätere Installationen, enthalten sind. Die Murger Mitte wird wie geplant im Herbst 2021 zum Abschluss gebracht werden. Ob in diesem Bereich eine Tempo 30-Zone eingerichtet und wegen Lärmschutz durchsetzbar ist – ähnlich wie bei der Ortsdurchfahrt von Schwörstadt – wird geprüft, erklärte Adrian Schmidle. Bis dahin bittet der Bürgermeister die Bürger um Geduld, wenn es darum geht, den aufgrund der Bauarbeiten notwendig wechselden Umleitungen zu folgen, um zur Schule, zum Parkplatz, zum Rathaus und dem Ärztehaus zu gelangen.