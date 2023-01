Nach drei Jahren Corona-Pause konnte die Narrenzunft Murg in diesem Jahr am Dreikönigstag wieder zum Neujahresempfang in das Narrennest einladen. Für den inzwischen neu gewählten Zunftpräsidenten Johannes Dietrich stellte dieser Anlass die „Feuertaufe“ dar, wie er selbst sagte.

Dietrich begrüßt Schmidle als eher seltenen Gast

Der Empfang begann mit einem Begrüßungsmarathon aller närrischen und anderen Gäste. Besonders erfreut zeigte sich Dietrich über die Anwesenheit von Bürgermeister Adrian Schmidle, der ein eher seltener Gast des Neujahresempfangs sei. Schmidle nahm diese Bemerkung mit Humor und bemühte sich im Anschluss, seinem Kommen Geltung zu verleihen, indem er darauf achtete, dass bei der weiteren Begrüßung niemand vergessen wurde.

Dietrich dankte im Anschluss seinem Vorgänger Roland Ebner, den er im vergangenen Jahr nach neun Jahren ablöste. Es wurde außerdem des im Dezember verstorbenen Ehrenpräsidenten Hans-Jürgen Dietrich gedacht.

Auch Narren haben mit ihren guten Vorsätzen zu kämpfen

Mit viel Witz und Selbstreflexion ging der amtierende Präsident in seiner folgenden Neujahresansprache darauf ein, wie diese Rede zustande gekommen war. Dass er sich quasi als Vorsatz für das neue Jahr vorgenommen hatte, rechtzeitig mit dem Schreiben der Rede zu beginnen, dies aber aus verschiedenen Gründen, die ihn immer wieder abhielten, doch nicht umsetzen konnte. Daher sei die Rede erst am Vorabend von Dreikönig unter entsprechendem Lieferdruck entstanden.

Der Applaus zeigt, dass Dietrich mit seiner Rede besteht

Dietrichs Rede konnte bestehen, wie der Applaus der Gäste erkennen ließ. Im Anschluss an die Ansprache überreichten einige Vertreter regionaler und befreundeter Narrenzünfte und Cliquen Geschenke an die Narrenzunft Murg. Darunter war auch der Jahresorden der Narrenzunft Rheinfelden, die in dieser Saison das VHN-Treffen in Karsau ausrichten wird.

Dietrich konnte zudem einige Ehrungen vornehmen, die allerdings allesamt in Abwesenheit der begünstigten Personen stattfanden. Für 22 Jahre passive Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet worden sind Thomas Stenzel, Simon und Christine Eckert, Markus Oeschger, Oliver Zurniden und Mike Huber. Die Urkunden werden ihnen zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.